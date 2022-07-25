【Motorola新機】Motorola下月舉辦發布會　兩款旗艦手機將同步登場

Motorola摺疊手機razr系列發布至今已有兩年，早前已有消息指，Motorola將於今年第三季發布旗下第三代復刻版的razr 5G摺疊手機。Motorola日前終於宣布，在8月2日舉行發布會，發布雙旗艦手機。

包括搭載2億像素鏡頭手機

根據Motorola的預告海報，是次發布會現身的雙旗艦手機，估計為全球首款搭載2億像素鏡頭的智能手機moto X30 Pro，以及第三代razr 5G摺疊手機。

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綜合早前消息，moto X30 Pro與第三代摺機razr 2022兩款旗艦手機均搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1芯片。

moto X30 Pro其他規格預測：

將採用三星HP1感光元件，主鏡頭像素高達2億

採用6.67吋FHD+單孔曲面屏幕，屏幕刷新率達144Hz

razr 2022其他規格預測：

採用3吋外屏及6.7吋 FHD+主屏幕，屏幕刷新率達120Hz

去除經典的下巴設計

搭載5,000萬像素的主鏡頭

惟以上新機規格資訊，仍有待官方於8月2日公布。

責任編輯：張寶燕

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