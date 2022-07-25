【香港樓市】恒地李家誠：加息對樓市影響有限　通關有利購買力釋放

▲ 【恒基12】李家誠：加息對樓市影響有限 通關有利購買力釋放

恒基地產 （00012） 聯席主席李家誠接受外電訪問時指，社會已有共識可盡早通關，籲港府爭取與內地通關，並且放寬與國際出入境限制，認為有利支持香港樓市。李家誠又指，恒地計劃借出更多土地供政府建設過渡性房屋，並希望加快發展「北部都會區」。

李家誠指，近期香港樓市銷售理想，反映市民置業需求強勁，認為即使香港稍後加息，對樓市影響有限，料樓市可以平穩發展，而放寬出入境限制有利釋放積壓已久的購買力。

恒地為擁有最多農地儲備的發展商，李家誠在路透書面訪問中稱，大灣區發展機遇正吸引本地人有意居住新界西北。若果港府有意收回更多土地興建公營房屋或作其他公共用途，恒地也有意配合。

在商廈前景方面，李家誠稱，優質地段的物業仍不乏承接力，而明年落成的中環地標項目The Henderson已陸續簽下租約，認為未來數年區內甲級寫字樓新供應將會非常稀缺。

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編輯：麥德銘