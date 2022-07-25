【高薪覓人才】華為今年二度全球招聘「天才少年」　5倍薪酬不限學歷

▲ 華為宣布將再次舉行「天才少年」招聘計畫，用頂級挑戰和頂級薪酬吸引人才。

科技界持續求才若渴，作為中國科技公司巨頭之一的華為也不例外，其輪值董事長胡厚崑日前宣布，華為將進一步透過產學合作、協同育才等方式，在未來三年培養超過300萬名新型運算人才。與此同時，華為也宣布將再次舉行「天才少年」招聘計畫，用頂級挑戰和頂級薪酬吸引人才。

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由華為創辦人任正非在2019年發起的「天才少年」招聘計畫，主要尋覓在數學、計算機、物理、材料、芯片、智能製造、化學等相關領域有特別建樹並有志成為技術領軍的人物，而且不限學歷及學校。

在今年3月28日，華為在2021年年度報告發布會上曾透露，過去兩年內，華為總共招聘了超過300名天才少年，並在今年4月25日開放新一輪申請。而在上周五（22日），華為再透過官方微信發布，今年第二次面向全球的「天才少年」召集令。

年薪分三檔 逐年提升條件

據內地媒體《每日經濟新聞》報道，內部人士向記者透露，為了吸納更為優秀的人才，華為在薪酬、福利等方面逐年提升條件，並強調人才的自由度，而在今年4月華為曾表示，將提供全球化的視野、平台和資源以及5倍薪酬來吸引人才。

據2019年任正非簽發的電子郵件顯示，「天才少年」年薪分為三檔，最高檔為182萬人民幣（約211萬港元）至201萬人民幣（約233萬港元）；第二檔為140.5萬人民幣（約163.4萬港元）至156.5萬人民幣（約182萬港元）；第三檔為89.6萬人民幣（約104.2萬港元）至100.8萬人民幣（約116.2萬港元）。

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責任編輯：曾曉汶

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