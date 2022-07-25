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日本櫻島火山連續兩日噴發 維持最高級別戒備

環球社會熱點 14:02 2022/07/25

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日本櫻島火山連續兩日噴發，氣象廳維持日前發出的最高級別噴發戒備狀態。首相岸田文雄下令政府，密切與地方政府合作確保傷害降低，暫時未接獲傷亡報告。當地媒體報道，兩個地區民眾被緊急疏散。

東京法院判東京電力前高層 就福島核災賠13萬億日圓 【下一頁】

櫻島火山繼周日（24日）晚上首次噴發後，再於周一（25日）早上噴發。氣象廳周日已提升櫻島火山噴發戒備至第5級，為櫻島火山首次，亦是日本史上第2次發出最高級別噴發戒備，當局正嚴陣以待。

內閣副官房長磯﨑仁彦表示，暫未有任何傷亡報告。岸田文雄下令中央政府與地方政府合作，透過疏散等手段確保傷害減少。鹿兒島市已下令有村町及部分古里町民眾緊急撤離，氣象廳呼籲南嶽山頂火山口以及昭和火山口約3公里以內的居民，需小心火山石跌落或火山碎屑流。

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【日本疫情】秋季擬開打第5針疫苗 縮短接觸者隔離時間（第二版） 【下一頁】

氣象廳指周日的噴發中，有熔岩石塊掉落在離火山約2.5公里外的地方，噴出的煙霧散及約300米的地方，同時天色持續被煙霧籠罩。氣象廳人員指上周一（18日）已發現火山有膨脹的略微地殼變動，上周六（23日）至周日曾4度噴發，煙霧高至1,200米。

不過，氣象廳指現時櫻島火山山體膨脹小於4級或5級的標準，現階段未預計會發生如「大正噴發」同等大規模噴發。「大正噴發」發生於1914年，當時造成不少人遇難。

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責任編輯：吳漢培

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