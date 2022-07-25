【Meta元宇宙】Meta準備開放成人內容？　Horizon Worlds將加入18＋標籤

Facebook母企去年10月高調改名為Meta，宣布進軍元宇宙（Metaverse），Meta去年底再開通元宇宙社交平台Horizon Worlds，讓用戶可在虛擬世界中漫遊、玩遊戲，以及與其他使用者交流。Meta近日更表示，正在進一步加強對Horizon Worlds內容類型的管理分級。

Horizon Worlds過往並不容許用家加入「性暗示、受限制的商品或活動（包括大麻和酒精），以及暴力圖像」等內容，惟現時則可以在「18＋」世界中加入。

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據外媒The Verge指，Horizon Worlds已提供「18歲以上」標籤，即非18歲以上用戶不允許訪問。Horizon Worlds還更新了相關的條款頁面，創作者必須手動標記體驗對訪客而言是否足夠成熟或安全，否則默認情況會把群體限制在18歲及以上，自動設定為兒童不宜。

然而，Horizon Worlds的新規定亦設限制，如色情內容不能太過露骨；暴力及酒精相關內容方面，如果令人不安的話，仍會列為禁止內容。至於在甚麼情況下，才需要列為禁止內容，則有待Meta團隊管理，目前未有清晰界線。

責任編輯：張寶燕

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