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【綠色貸款】與溢達集團簽訂8800萬美元首筆綠色貸款　中銀香港：上半年工商客戶綠色貸款已超去年全年

Hot Talk 13:38 2022/07/25

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中銀香港上半年工商客戶綠色貸款總額已超去年全年。

中銀香港 （02388） 與溢達集團簽訂總額8,800萬美元首筆綠色貸款，主要為該集團於桂林建造的可持續發展園林項目「十如」提供再融資，以及用於提升旗下廠房在能源、污水處理和預防污染的效能。中銀香港獲委任為溢達的綠色金融顧問，並與香港品質保證局合作為其完成綠色貸款框架的制訂及認證。

溢達集團首席財務官王煒基表示，作為一家家族私營企業，公司長期堅持綠色及可持續發展的願景。公司會運用這筆貸款繼續研發更多創新、環保的生產流程，把對環境的影響減至最低。

中銀香港工商金融部副總經理郭立邦表示，中銀香港今年上半年為工商客戶提供的綠色貸款總額已超過去年全年水平。中銀香港將繼續為客戶提供多元化的綠色金融產品和服務，包括綠色存款、綠色貸款、綠色顧問，以及協助企業完成綠色認證等，藉以支持客戶轉型至可持續發展的商業模式，踐行綠色低碳發展。 

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

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責任編輯：余倩敏

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