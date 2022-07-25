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【英揆之爭】近萬保守黨人聯署 促准約翰遜再選黨魁

環球政治 13:32 2022/07/25

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英國保守黨黨魁選舉白熱化，由前財相辛偉誠與現任外相卓慧思角逐接任首相。但有近萬名保守黨人聯署去信黨主席，要求批准約翰遜再參加保守黨黨魁選舉角逐首相一職，包括保守黨金主。

【英揆之爭】黨內民調明顯落後 辛偉誠批卓慧思減稅致通脹 【下一頁】

保守黨下月會舉行新黨魁選舉，有多達16萬保守黨人合資格投票。

是次由約翰遜（Boris Johnson）的兩名忠實支持者發起聯署，包括億萬富豪、保守黨金主兼財務秘書克魯達斯（Peter Cruddas），前歐洲議會議員坎貝爾·班納曼（David Campbell Bannerman）。

目前最少有9,150名保守黨人參與聯署。他們要求保守黨批准約翰遜加入選舉，與辛偉誠（Rishi Sunak）及卓慧思（Liz Truss）角逐黨魁。

聯署信内容提到，他們接受要在最後兩名候選人中選出新黨魁的現行規定，但不滿約翰遜作為他們的首選，在沒有所有黨人參與的情況下遭取消參選資格。

參與聯署的人認為，保守黨不應該從一開始就剝奪約翰遜的參選權利。他們憂慮議會黨團很容易濫用權力，或因為既得利益理由和不滿，利用目前的程序來將黨魁趕下台。

約翰遜暗諷辛偉誠 引《未來戰士續集》對白留回歸伏線 【下一頁】

克魯達斯批評少數國會議員將約翰遜趕下台，是一件非常反民主（anti-democratic）的事，也違背了國家及選出約翰遜為黨魁的保守黨人的意願。

克魯達斯形容約翰遜被趕下台相當於一場政變，對英國作為現代民主發源地也發生這種事感到很慚愧。

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責任編輯：鄭錦玲

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