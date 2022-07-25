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造淡港股：成交低淡可沽港交所（00388）？譚智樂：用熊證造淡更好、呢個位食糊

股市 15:28 2022/07/25

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港股成交縮減，上周五成交僅893億。港股成交淡靜可沽港交所 （00388） ？獨立股評人譚智樂（Arnold）指成交低只因為市場未有動作，投資者不應以成交作買賣港交所的指標。Arnold亦認同港股未來成交或市況都向下，若想做淡港股只可用熊證，可揀收回價380以上的熊證，330元食糊。足本分析→【按此

*美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？重溫《開市追揸沽》*

責任編輯：袁曉聰

欄名 : 3分鐘睇股

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