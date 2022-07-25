造淡港股：成交低淡可沽港交所（00388）？譚智樂：用熊證造淡更好、呢個位食糊 股市 15:28 2022/07/25 分享： 分享： 港股成交縮減，上周五成交僅893億。港股成交淡靜可沽港交所 （00388） ？獨立股評人譚智樂（Arnold）指成交低只因為市場未有動作，投資者不應以成交作買賣港交所的指標。Arnold亦認同港股未來成交或市況都向下，若想做淡港股只可用熊證，可揀收回價380以上的熊證，330元食糊。足本分析→【按此】 *美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？重溫《開市追揸沽》* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code） 今日 【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code） 港股短線跌穿兩萬點？恒指今周區間預測速睇 今日 港股短線跌穿兩萬點？恒指今周區間預測速睇 阿里巴巴9988跌穿百元大關 恐見「死亡交叉」？ 今日 阿里巴巴9988跌穿百元大關 恐見「死亡交叉」？ 你可能感興趣 【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code） 今日 11:50 【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code） 港股短線跌穿兩萬點？恒指今周區間預測速睇 今日 12:15 港股短線跌穿兩萬點？恒指今周區間預測速睇 阿里巴巴9988跌穿百元大關 恐見「死亡交叉」？ 今日 13:23 阿里巴巴9988跌穿百元大關 恐見「死亡交叉」？ 最新專欄文章 更多 阿里巴巴9988跌穿百元大關 恐見「死亡交叉」？ 今日 阿里巴巴9988跌穿百元大關 恐見「死亡交叉」？ 旭輝884急升追唔追？譚智樂教你邊幾隻內房股值得追入 今日 旭輝884急升追唔追？譚智樂教你邊幾隻內房股值得追入 港股短線跌穿兩萬點？恒指今周區間預測速睇 今日 港股短線跌穿兩萬點？恒指今周區間預測速睇 歐洲央行加息半厘超預期 對歐元走勢影響多大？ 2022/07/22 歐洲央行加息半厘超預期 對歐元走勢影響多大？ Tesla（TSLA.US）重上800美元 現水平宜作中線部署？ 2022/07/22 Tesla（TSLA.US）重上800美元 現水平宜作中線部署？ 熊證 港股 認股證 牛熊證 香港交易所（00388）