▲ 【下半年展望】大和：下調恒指今年底目標至24500點 推3大投資主題

大和發表下半年港股展望報告，表示由於中國的周期性向上趨勢、通脹溫和及人行積極政策支持下，料中國股市可成為一個相對的「避風港」，將恒指今年底目標由27000點降調至24500點，潛在升幅約有，認為恒指盈測下調將會穩定，甚至下半年或可有所改善。

大和預計下半年中國經濟將為「L型」復甦，又指雖然市場關注中國最終會否堅持5.5%的經濟增長目標，但就國務院總理李克強於7月19日在世界經濟論壇上的最新講話指出了政策方向，表明優先考慮就業和物價穩定，但同時淡化增長目標。

在這情況下，雖然基建和房地產刺激仍可能作為重要的政策工具，但該行認為刺激的總規模將受到地方政府財政預算緊張而受限。大和預計中央因而將採取一系列措施來促進平台經濟和消費，而最新得益者的排序更新為互聯網平台、基礎、消費和房地產。



因此，該行歸納下半年3大投資主題，第一是政策受惠股（鋼鐵、互聯網、酒店及券商），第二是毛利率復甦 （日用消費、電池、互聯網、速遞），以及第三是特定行業（運動服裝、光伏及電池材料），並列出中港股市的首選股名單，港股包括阿里巴巴 （09988） 、首都機場 （00694） 、美團 （03690） 、海爾智家 （06690） 及金沙 （01928） 。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

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編輯：姚卓然

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