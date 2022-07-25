▲ 【大行報告】大摩：中資股次季盈利預告為兩年來最差 料7至9月會有更多盈利預測下調消息、市場更波動

中期業績期將至，上市公司陸續公布業績快報或盈利預告。摩根士丹利表示，無論是MSCI中國指數或A股，其公布的第二季業績快報，均是兩年來最差表現，特別是中細價股，預期公布第二季業績期間，將會有進一步的盈利預測下調，為7至8月帶來更多波動性。

能源股及原材料股為錄得最多盈喜的行業

大摩指，統計已公布第二季盈利預期的1688家A股公司數據，盈利預測下跌7%，遠遜於首季的增長4.2%，亦是自2020年次季以來首次出現倒退，當中中細價股的表現是2020年首季疫情爆發以來最差，重磅股表現則相對較好，但仍明顯較首季失色。

A股中，除了消費者服務、食品及必需品零售、交通三大行業外，其他行業的盈警較盈喜為多，反映盈警遍布各行各業，而同樣情況在MSCI中國指數出現。其中，能源股及原材料股為錄得最多盈喜的行業，消費必需品股及金融股則有最多盈警。

大摩重申，7至9月會有更多盈利預測下調的消息，而基於內地房地產市場充斥不確定性，加上美股調整帶來潛在溢出效應，對中資股維持「與市場同步」評級。

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編輯：陳韻妍