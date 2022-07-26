【倉位分析】AI股商湯再挫7%　大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐　疑為第二大股東軟銀部署沽貨？

▲ 【倉位分析】AI股商湯大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐 疑為第二大股東軟銀部署沽貨？

AI 股商湯 （00020） 自6月底上市前股份解禁後，沽壓沉重，7月份屢創新底。上周商湯出手回購托價，股價出現技術性反彈之際，疑似為第二大股東、孫正義旗下軟銀的商湯大戶上周五（22日）趁機將47.31億股或14.1%大貨搬入中央結算系統（CCASS）部署沽貨，以當日收市價計，貨值約115億元。

商湯並未止跌，再跌7.5%，報2.22元，至9時44分，成交額為8141萬元。

今次存入CCASS的商湯股股份數目與孫正義旗下投資旗艦軟銀的47.31億股商湯持股量一致，意味今次轉倉行動或與軟銀關係密切。現時存入CCASS的商湯股份數目已突破24.51億股，佔總股本約73%。

值得留意是，上述約47億股均是轉入滙豐倉位，現時滙豐已一躍成為商湯第二大持倉券商，托管約52.92億股或15.8%；而第一大持倉券商為富途，托管約53.72億股或16%。

孫正義軟銀慘由贏變輸 高峰賬面曾賺340億

由WeWork、Grab到滴滴，近年孫正義旗下軟銀投資項目屢屢損手，今次上市前入股商湯更慘痛地由贏變輸。翻查資料，軟銀在C+系列或之後才參與投資商湯，累斥拆117億元購入47.3億股，平均成本價則為2.48元。

商湯上市第四日曾高見9.7元，為孫正義與軟銀帶來近340億元的賬面收益，但經歷今輪急跌後，若軟銀至今一股未沽，以周一收報2.4元計，軟銀賬面倒蝕3.8億元。

轉入CCASS商湯股份增加理論上對股價有一定影響

今次疑似主要股東軟銀大手將商湯持股轉入CCASS或不利商湯後市。由於投資者一般須要透過券商買賣股份，而券商間交易均是經過CCASS系統進行交收，故大戶將持股調入CCASS系統常被視為股東部署沽貨先兆。

隨著商湯超過7成持股已轉入CCASS，市場上隨時可供買賣的商湯股份變相增加，供需關係下，商湯股價理論上會走弱。

（第二版更新股價）

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記者：李哲毅