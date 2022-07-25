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【DIY砌機】微軟開放Windows 11授權　售約1,091元起

科技 13:18 2022/07/25

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據外電指出，微軟已低調提供可直接購買Windows 11授權的服務頁面，惟未特別對此作宣傳。

微軟（Microsoft）由去年10月正式Windows 11推出，早前一直未有提供單獨銷售使用的Windows 11授權，因此各位用戶僅可購入新PC，或者從過往合法授權的Windows作業系統升級，對於一眾偏愛DIY砌機的用戶而言，則非常不便。據外電指出，微軟已低調提供可直接購買Windows 11授權的服務頁面，惟未特別對此作宣傳。

微軟提供Windows 11 Home（Windows 11家用版）與Windows 11 Pro（Windows 11專業版）兩種版本授權，分別售139美元（約1,091港元）與199.99 美元（約1,570港元）。各位偏愛DIY砌機的用戶也終於可以購買合法授權使用的Windows 11，直接升級使用。

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外電指出，是次微軟低調推出Windows 11授權，可能與微軟近日宣布Windows 11使用人數，已是Windows 10的升級增長速度的兩倍，同時累積了超過14億人使用Windows作業系統的表現有關。因此，預期提供Windows 11作業系統授權方案，可吸引更多有需求的用戶選購。

責任編輯：張寶燕

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