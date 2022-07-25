▲ 【下半年展望】黃國英料中資股難跑贏美股 內房風波不確定性高

黃國英資產管理創辦人黃國英指，內房危機正波及上下游產業，形容內地正克制地推寬鬆政策，難以帶動中資股表現，不認為中資股會跑贏美股，恒指年內會在18000點至23000點區間波動。黃國英直言，不太重視指數上落或年底目標，更重要是選股。

黃國英表示，其資產管理公司規模約2億美元，會按潛在通脹或倒退情景作投資部署，集中投資約20隻至30隻股票，在中港及美股市場，較看好科技、民生必需品板塊。

內房危機上，黃國英指，部分投資者爭取內房股5%至10%反彈，但追求此等回報只會「浪費精力及資源」，認為目前內房陷惡性循環，以往大型內房一年銷售額以幾千億計，要同時配合土地儲備更新、資金周轉及銷售承接力，難以重現，後續不確定性高，而且風波一步步蔓延至內銀、水泥行業。

其他熱門股份上，黃國英認為，比亞迪 （01211） 與騰訊 （00700） 同樣面對大股東減持風險，但各仍有可持有之處。因應電動車前景，他仍建議可留意比亞迪、特斯拉（美：TSLA）和鋰電池相關企業，而啤打系數（Beta）較高的科技股，有望在政策放鬆時有較佳反彈。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

記者：宋佩恩

相關文章：

【下半年展望】渣打料港元拆息第四季見頂、總結餘無止境下跌機會微 香港全年GDP增0.2%

【下半年展望】中泰國際：第三季離岸中資股風險偏好未必積極改善 應配置石油、煤炭、電訊等板塊