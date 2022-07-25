▲ 【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗

全球最大加密資產交易平台幣安（Binance）行政總裁趙長鵬周一（7月25日），入稟香港高等法院原訟法庭，控告《彭博商業週刊》／中文版出版商「現代傳媒」涉及誹謗。趙長鵬指，《彭博商業週刊》今年7月6日出版的報道對他構成誹謗，該期封面及有關社交媒體對他作出虛假及無根據的刑事指控。

據傳訊令狀，原告人為趙長鵬，被告為現代傳媒（Modern Media Company）。趙長鵬代表律師為德輔大律師事務所（Des Voeux Chambers）的資深大律師毛樂禮（José-Antonio Maurellet）。

趙長鵬要求現代傳播賠償 轉贈支持新聞自由和記者安全NGO

原告所指控涉嫌誹謗的內容，為第250期《彭博商業週刊》、Twitter和Facebook帖文，所指的內容為周刊封面題目「趙長鵬的龐氏騙局」。

原告指出，現代傳播是本地一家重要且具影響力的媒體，但有關陳述屬誹謗的內容，令其受仇恨、蔑視和嘲笑，傷害原告在社會大眾特別是加密貨幣圈子和商業圈子內的形象，令他承受相當大的苦惱和尷尬。

原告繼而要求現代傳播撤回誹謗言論作正式道歉外，亦要求現代傳播將有關賠償額（包括加重損害賠償），全數捐贈予支持全球新聞自由和記者安全的慈善機構。

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記者：麥德銘