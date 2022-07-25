  • 35°C
香港時間 : 2022725日 (一) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗

Hot Talk 12:37 2022/07/25

分享：

分享：

【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗

全球最大加密資產交易平台幣安（Binance）行政總裁趙長鵬周一（7月25日），入稟香港高等法院原訟法庭，控告《彭博商業週刊》／中文版出版商「現代傳媒」涉及誹謗。趙長鵬指，《彭博商業週刊》今年7月6日出版的報道對他構成誹謗，該期封面及有關社交媒體對他作出虛假及無根據的刑事指控。

據傳訊令狀，原告人為趙長鵬，被告為現代傳媒（Modern Media Company）。趙長鵬代表律師為德輔大律師事務所（Des Voeux Chambers）的資深大律師毛樂禮（José-Antonio Maurellet）。

趙長鵬要求現代傳播賠償　轉贈支持新聞自由和記者安全NGO

原告所指控涉嫌誹謗的內容，為第250期《彭博商業週刊》、Twitter和Facebook帖文，所指的內容為周刊封面題目「趙長鵬的龐氏騙局」。

原告指出，現代傳播是本地一家重要且具影響力的媒體，但有關陳述屬誹謗的內容，令其受仇恨、蔑視和嘲笑，傷害原告在社會大眾特別是加密貨幣圈子和商業圈子內的形象，令他承受相當大的苦惱和尷尬。

原告繼而要求現代傳播撤回誹謗言論作正式道歉外，亦要求現代傳播將有關賠償額（包括加重損害賠償），全數捐贈予支持全球新聞自由和記者安全的慈善機構。

美國加息幾多厘，本港隨時加P樓價點睇？【開市追揸沽】話你知

相關文章：

【穩定幣幣災】Terra項目方停止增發LUNA幣　幣安恢復LUNA充值提現服務、UST跌穿0.1美元

【Binance】幣安獲准在法國提供數字資產服務　擬選址巴黎為地區中心

【Binance】幣安據報被美國證交會調查　調查創始人與兩家交易所的關係

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

記者：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 誹謗

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌35點、納指期貨跌近0.1%　本周儲局議息+業績高峰期

下一篇文章

異動股│港股異動股速覽　中國飛鶴（06186）股價跌超過1成、內房股＋物管股反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
【開市9點半】美國勢加息0.75厘　港迎挑戰　美股踏業績高峰期
【開市9點半】美國勢加息0.75厘　港迎挑戰　美股踏業績高峰期
【港股市況】恒生指數跌近200點　中港地產股逆市升　ATM下跌、阿里巴巴100元爭持（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌近200點　中港地產股逆市升　ATM下跌、阿里巴巴100元爭持（不斷更新）
【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題
【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題
【銀行總結餘】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？　金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言
【銀行總結餘】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？　金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言
【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑
【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款