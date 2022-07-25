【歐洲熱浪】英南部發生嚴重火災 倫敦民眾被敦促勿燒烤

歐洲熱浪情況持續，不少地區因高溫發生山火。英國消防部門宣布東南部薩里郡發生嚴重火災，同時敦促倫敦民眾不要燒烤。英國消防當局指，薩里郡自然保護區火災料影響最少8公頃土地，現時火勢已初步受控，但仍敦促民眾避免前往。

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英國消防部門宣布，薩里郡（Surrey）發生嚴重事件，消防員將繼續應對和天氣相關的嚴重火災。 薩里郡消防及救援組織指，當地周日（24日）於風景名勝區Hankley Common發生火災，料將影響最少8公頃土地。

消防局已派出數量消防車前往救火，火勢於周日下午6時40分初步受控。 但當局預料消防員周一（25日）仍需繼續救火，當地部分道路仍然關閉，敦促居民保持門窗關閉避免吸入濃煙，其他民眾亦應避免前往。

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消防當局同時亦呼籲倫敦民眾，取消所有燒烤活動。倫敦消防隊周日在社交平台Twitter上表示，正在處理北倫敦Enfield、西倫敦Hayes及東北部Thamesmead地區的嚴重火災，當日凌晨至下午5時發生的火災，超出平時全日數目。

倫敦消防局表示，民眾取消燒烤計劃、清除草地上的垃圾，尤其是玻璃，並正確處理煙頭防止更多火災發生。消防局強調，現時情況充滿挑戰，消防員表現出色，而民眾的配合將對當局提供很大幫助。

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責任編輯：李俊儀

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