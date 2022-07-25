【美股開市】道指高開34點　納指升0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國避險意識降溫，美滙指數稍為下跌0.4%，仍報106.34，美國10年期債價亦下跌，債息向上，金價及日圓齊跌，利好股市表現。美股輕微高開，道指高開34點，納指升0.1%。

莫斯科交易所網站刊登的聲明，該交易所將從8月8日起停止日圓交易。原因是潛在風險和日圓結算困難。

美股本周進入科技股業績高峰期及超級數據周，聯儲局議息、第二季GDP及6月PCE數據也會出爐。

美國公布6月芝加哥聯儲全國活動指數跌0.19，低於預期，將公布7月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

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分析文章︰

【美國加息分析】高盛兩大原因料聯儲局本周僅加息0.75厘 焦點放在鮑威爾對9月加息指引

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股業績高峰期來襲 聯儲局周四議息料加0.75厘（附重點數據表）

即市走勢︰

【21：32】道指高開 34點，報31933點，納指升0.1%，報11849點，標指升4點，報3965點。

【20：36】美國避險意識降溫，美滙指數稍為下跌0.4%，仍報106.34，美國10年期債價亦下跌，債息向上，金價及日圓齊跌，利好股市表現。

美股期貨上掦，道指期貨升166點，納指期貨升0.4%。

【18：18】莫斯科交易所網站刊登的聲明，該交易所將從8月8日起停止日圓交易。原因是潛在風險和日圓結算困難。

【18：18】道指期貨升153點，納指期貨升0.6%，標指期貨升20點。

【16：10】道指期貨跌1點，報31874點；標指期貨升不足1點，報3965點；納指期貨升10點或近0.1%，報12433點。

【14：50】【美國加息】DWS：鮑威爾本周料重申堅定抗通脹立場 若加息少於0.75厘或被視為過於鴿派

【13：06】【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌 中美審計商議進度成疑

【12：37】【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗

【12：09】道指期貨跌35點，報31840點；標指期貨跌4點，報3960點；納指期貨跌8點或近0.1%，報12415點。

【12：07】【AAPL】蘋果中國推快閃優惠 指定4日買iPhone可省600人幣、一文看清較香港貴定少？

【11：14】【全球首富】馬斯克否認與Google聯合創辦人布林前妻有染 外媒聲稱馬斯克曾「跪下求饒」

【10：38】【TSLA】Tesla上海超級工廠正進行改造 完成後年產能將擴充至約110萬至120萬輛

【10：04】【美國經濟】美國周四公佈次季GDP 耶倫：即使連續兩季收縮亦不算衰退

【08：11】【裁員潮】瑞信周三公布業績 據報正考慮新一輪裁員及削減開支措施

【08：10】【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類 避免逾百間中概股全退市

【07：30】美股上周五回軟，美國最新公布7月製造業和服務業PMI初值均創兩年來新低，綜合PMI初值僅47.5，遠低於預期52.4，跌穿榮枯線。社交媒體Snap（美︰SNAP）公布財報後股價重挫，令社交媒體板塊與整個科技股承壓，拖累納指走低。道指跌137點，跌幅為0.43%，報31899點；納指跌225點，跌幅為1.87%，報11834點；標普500指數跌37點，跌幅為0.93%，報3961點。

即睇美股收市︰

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美國加息幾多厘，本港隨時加P樓價點睇？【開市追揸沽】話你知

責任編輯︰梁浩碩

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