  • 32°C
香港時間 : 2022725日 (一) 21:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】風險胃納回升　道指期貨升166點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

股市 20:38 2022/07/25

分享：

分享：

美股動態不斷更新

美國避險意識降溫，美滙指數稍為下跌0.4%，仍報106.34，美國10年期債價亦下跌，債息向上，金價及日圓齊跌，利好股市表現。

美股期貨上掦，道指期貨升166點，納指期貨升0.4%。

莫斯科交易所網站刊登的聲明，該交易所將從8月8日起停止日圓交易。原因是潛在風險和日圓結算困難。

美股本周進入科技股業績高峰期及超級數據周，聯儲局議息、第二季GDP及6月PCE數據也會出爐。

美國公布6月芝加哥聯儲全國活動指數跌0.19，低於預期，將公布7月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

分析文章︰

【美國加息分析】高盛兩大原因料聯儲局本周僅加息0.75厘　焦點放在鮑威爾對9月加息指引

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股業績高峰期來襲　聯儲局周四議息料加0.75厘（附重點數據表）

即市走勢︰

【20：36】美國避險意識降溫，美滙指數稍為下跌0.4%，仍報106.34，美國10年期債價亦下跌，債息向上，金價及日圓齊跌，利好股市表現。

美股期貨上掦，道指期貨升166點，納指期貨升0.4%。

【18：18】莫斯科交易所網站刊登的聲明，該交易所將從8月8日起停止日圓交易。原因是潛在風險和日圓結算困難。

【18：18】道指期貨升153點，納指期貨升0.6%，標指期貨升20點。

【16：10】道指期貨跌1點，報31874點；標指期貨升不足1點，報3965點；納指期貨升10點或近0.1%，報12433點。

【14：50】【美國加息】DWS：鮑威爾本周料重申堅定抗通脹立場　若加息少於0.75厘或被視為過於鴿派

【13：06】【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑

【12：37】【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗

【12：09】道指期貨跌35點，報31840點；標指期貨跌4點，報3960點；納指期貨跌8點或近0.1%，報12415點。

【12：07】【AAPL】蘋果中國推快閃優惠　指定4日買iPhone可省600人幣、一文看清較香港貴定少？

【11：14】【全球首富】馬斯克否認與Google聯合創辦人布林前妻有染　外媒聲稱馬斯克曾「跪下求饒」

【10：38】【TSLA】Tesla上海超級工廠正進行改造　完成後年產能將擴充至約110萬至120萬輛

【10：04】【美國經濟】美國周四公佈次季GDP　耶倫：即使連續兩季收縮亦不算衰退

【08：11】【裁員潮】瑞信周三公布業績　據報正考慮新一輪裁員及削減開支措施

【08：10】【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類　避免逾百間中概股全退市

【07：30】美股上周五回軟，美國最新公布7月製造業和服務業PMI初值均創兩年來新低，綜合PMI初值僅47.5，遠低於預期52.4，跌穿榮枯線。社交媒體Snap（美︰SNAP）公布財報後股價重挫，令社交媒體板塊與整個科技股承壓，拖累納指走低。道指跌137點，跌幅為0.43%，報31899點；納指跌225點，跌幅為1.87%，報11834點；標普500指數跌37點，跌幅為0.93%，報3961點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美國加息幾多厘，本港隨時加P樓價點睇？【開市追揸沽】話你知

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股 期貨

上一篇文章

【著數優惠】和記電訊3香港推新優惠Chill文青遊　送300分易賞錢及10深水埗商戶無限次優惠

下一篇文章

樓市3大弱勢成因分析　譚智樂：長線睇好樓市揀呢隻地產股部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑
【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑
【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題
【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題
【恒指夜期+北水】恒指夜期升83點　北水僅吸資0.2億　買協鑫科技（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期升83點　北水僅吸資0.2億　買協鑫科技（不斷更新）
【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
【開市9點半】美國勢加息0.75厘　港迎挑戰　美股踏業績高峰期
【開市9點半】美國勢加息0.75厘　港迎挑戰　美股踏業績高峰期
【內房危機】內地據報批准成立逾2000億房地產基金　碧桂園龍湖反彈5%、部分停工樓盤傳復工
【內房危機】內地據報批准成立逾2000億房地產基金　碧桂園龍湖反彈5%、部分停工樓盤傳復工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款