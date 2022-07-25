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【美股期貨】道指期貨跌35點、納指期貨跌近0.1%　本周儲局議息+業績高峰期

股市 12:30 2022/07/25

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美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段續軟，其中道指期貨跌35點，納指期貨跌8點或近0.1%。美國今日將會公布6月芝加哥聯儲全國活動指數，以及7月達拉斯聯儲製造企業活動指數。至於本周焦點將落於美國聯儲局周四公布議息結果，以及聚焦美股業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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分析文章︰

【美國加息分析】高盛兩大原因料聯儲局本周僅加息0.75厘　焦點放在鮑威爾對9月加息指引

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股業績高峰期來襲　聯儲局周四議息料加0.75厘（附重點數據表）

即市走勢︰

【12：09】道指期貨跌35點，報31840點；標指期貨跌4點，報3960點；納指期貨跌8點或近0.1%，報12415點。

【12：07】【AAPL】蘋果中國推快閃優惠　指定4日買iPhone可省600人幣、一文看清較香港貴定少？

【11：14】【全球首富】馬斯克否認與Google聯合創辦人布林前妻有染　外媒聲稱馬斯克曾「跪下求饒」

【10：38】【TSLA】Tesla上海超級工廠正進行改造　完成後年產能將擴充至約110萬至120萬輛

【10：04】【美國經濟】美國周四公佈次季GDP　耶倫：即使連續兩季收縮亦不算衰退

【08：11】【裁員潮】瑞信周三公布業績　據報正考慮新一輪裁員及削減開支措施

【08：10】【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類　避免逾百間中概股全退市

【07：30】美股上周五回軟，美國最新公布7月製造業和服務業PMI初值均創兩年來新低，綜合PMI初值僅47.5，遠低於預期52.4，跌穿榮枯線。社交媒體Snap（美︰SNAP）公布財報後股價重挫，令社交媒體板塊與整個科技股承壓，拖累納指走低。道指跌137點，跌幅為0.43%，報31899點；納指跌225點，跌幅為1.87%，報11834點；標普500指數跌37點，跌幅為0.93%，報3961點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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