【美股市況】道指反覆升逾百點　納指偏軟　美滙跌金價亦跌（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國聯儲局本周議息，投資者注視加息幅度，並且迎來超級業績周，多間大型科企公布季績，道指早段反覆偏軟，午市升幅擴大。

本港時間今晨1時4分，道指漲104點，漲幅為0.33%，報32003點；納指跌17點，跌幅為0.15%，報11816點；標普500指數升11點，升幅為0.3%，報3973點。

美國拍賣3個月、6個月及2年期國債，債價下跌，債息上升，美國10年期債息升至2.819厘，美滙指數跌幅收窄至0.2%，報106.52。

現貨金跌逾0.5%，報1718.1美元，日圓跌0.4%。比特幣亦跌4%。

國際評級機構穆迪表示，考慮到美國聯儲局收緊政策以抑制通脹帶來的影響，下調了美國2022至23年的經濟增長預期；目前預計2022年美國實際GDP增速為2.1%，2023年為1.3%。

穆迪預計到2023年，美國失業率將從目前3.6%的低水平升至略高於4.0%的水平。雖然美國經濟增長明顯放緩，但仍有可能避免陷入衰退。穆迪指美國經濟目前仍然基本強勁，但宏觀經濟波動至少還將持續一年。

俄羅斯又停運一台西門子渦輪機，歐洲天然氣漲幅擴大至10%。

莫斯科交易所網站刊登的聲明，該交易所將從8月8日起停止日圓交易。原因是潛在風險和日圓結算困難。

美股本周進入科技股業績高峰期及超級數據周，第二季GDP及6月PCE數據也會出爐。

美國公布6月芝加哥聯儲全國活動指數跌0.19，低於預期，將公布7月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

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分析文章︰

【美國加息分析】高盛兩大原因料聯儲局本周僅加息0.75厘 焦點放在鮑威爾對9月加息指引

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股業績高峰期來襲 聯儲局周四議息料加0.75厘（附重點數據表）

即市走勢︰

【01：04】道指漲104點，漲幅為0.33%，報32003點；納指跌17點，跌幅為0.15%，報11816點；標普500指數升11點，升幅為0.3%，報3973點。

【00：58】德國經濟部發言人否認俄羅斯天然氣供應減少，將引發德國的第三級能源天然氣緊急情況。

【23：41】德意志銀行預期蘋果業績應好於同行 ，維持買入評級。該行分析員認為 ，盡管宏觀不確定性繼續挑戰消費者支出，但蘋果將保持低個位數的同比增長。展望未來，他預計蘋果公司的前景將更加謹慎，以反映當前的環境，這可能會導致前景指引（若蘋果選擇給出指引）低於華爾街的估計。

【23：30】歐股收市個別發展，德股跌0.3%，英股及法國升0.4%及0.3%，泛歐STOXX 600指數升0.1%

【23：11】法國未來一年電價漲至481.50歐元/兆瓦時，創歷史新高

【22：41】德國10年期國債價格止跌反彈，10期債息跌1個基點，暫報1.02厘。

【22：27】俄羅斯又停運一台西門子渦輪機，歐洲天然氣漲幅擴大至10%

俄羅斯天然氣公司Gazprom公告稱，考慮到引擎的技術狀況，公司計劃從7月27日開始，在Portovaya壓縮機泵站新增1台停止運營的渦輪機。從7月27日莫斯科時間07:00開始，經由Portovaya的天然氣供應量將降至3300萬立方米/日。歐洲天然氣期貨上漲10%。

【21：32】道指高開 34點，報31933點，納指升0.1%，報11849點，標指升4點，報3965點。

【20：36】美國避險意識降溫，美滙指數稍為下跌0.4%，仍報106.34，美國10年期債價亦下跌，債息向上，金價及日圓齊跌，利好股市表現。

美股期貨上掦，道指期貨升166點，納指期貨升0.4%。

【18：18】莫斯科交易所網站刊登的聲明，該交易所將從8月8日起停止日圓交易。原因是潛在風險和日圓結算困難。

【18：18】道指期貨升153點，納指期貨升0.6%，標指期貨升20點。

【16：10】道指期貨跌1點，報31874點；標指期貨升不足1點，報3965點；納指期貨升10點或近0.1%，報12433點。

【14：50】【美國加息】DWS：鮑威爾本周料重申堅定抗通脹立場 若加息少於0.75厘或被視為過於鴿派

【13：06】【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌 中美審計商議進度成疑

【12：37】【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗

【12：09】道指期貨跌35點，報31840點；標指期貨跌4點，報3960點；納指期貨跌8點或近0.1%，報12415點。

【12：07】【AAPL】蘋果中國推快閃優惠 指定4日買iPhone可省600人幣、一文看清較香港貴定少？

【11：14】【全球首富】馬斯克否認與Google聯合創辦人布林前妻有染 外媒聲稱馬斯克曾「跪下求饒」

【10：38】【TSLA】Tesla上海超級工廠正進行改造 完成後年產能將擴充至約110萬至120萬輛

【10：04】【美國經濟】美國周四公佈次季GDP 耶倫：即使連續兩季收縮亦不算衰退

【08：11】【裁員潮】瑞信周三公布業績 據報正考慮新一輪裁員及削減開支措施

【08：10】【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類 避免逾百間中概股全退市

【07：30】美股上周五回軟，美國最新公布7月製造業和服務業PMI初值均創兩年來新低，綜合PMI初值僅47.5，遠低於預期52.4，跌穿榮枯線。社交媒體Snap（美︰SNAP）公布財報後股價重挫，令社交媒體板塊與整個科技股承壓，拖累納指走低。道指跌137點，跌幅為0.43%，報31899點；納指跌225點，跌幅為1.87%，報11834點；標普500指數跌37點，跌幅為0.93%，報3961點。

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美國加息幾多厘，本港隨時加P樓價點睇？【開市追揸沽】話你知

責任編輯︰梁浩碩

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