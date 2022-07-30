【美股市況】美激進加息憂慮重燃　納指漲逾1.3% 道指升逾190點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國6月PCE物價指數按年升6.8%，創40年最高，符預期，前值為4.3%。6月核心PCE物價指數按年升4.8%，高過預期4.7%，前值為4.7%。美國第二季度僱傭成本升1.3%，超預期的1.2%，加劇了對通賬將持續居高不下，並促使聯儲會採取更激進政策行動的擔憂。

美股周五午市維持漲勢。蘋果與亞馬遜季績強勁，推動科技股攀升。

本港時間今晨1時18分, 道指漲191點，漲幅為0.59%，報32721點；納指漲165點，漲幅為1.36%，報12328點；標普500指數漲41點，漲幅為1.02%，報4113點。

Roku股價重挫10%以上，此前該公司宣佈業績不及預期，並警告稱廣告業務放緩。

美國特拉華州一法官周五宣佈，將於10月17日至21日審理推特起訴特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）案。今年4月26日，馬斯克與推特達成收購協議，馬斯克將以每股54.20美元的現金收購推特（周四推特收於40.89美元），交易總價值約為440億美元

美滙指數一度急升，日圓、英鎊及歐元急跌，美滙指數曾升0.3%至106.66，午市回落至106水平，美債息回升，歐元曾跌0.5%，日圓蒸發升幅，英鎊一度急跌近1%。

美國PCE物價指數（白綫）與聯邦基金利率（紅綫）走勢

連日數據顯示，美國經濟持續放慢，以及通脹高燒難退。

市場正在疑問，究竟儲局重視經濟增長還是通脹問題？

蘋果及亞馬遜業績勝預期，帶動道指升49點，納指升1%，標指升0.7%。

美國今日公布6月個人支出、7月密歇根大學消費者信心指數，以及7月芝加哥PMI。

亞特蘭大銀行行長指美國沒衰退 仍需繼續提高利率

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【01：45】奧本海默：維持蘋果(美：AAPL)跑贏大市評級和190美元的目標價

奧本海默分析師Martin Yang表示，蘋果第三財季的業績略微優於共識預期，iPhone銷售額的彈性正應對著宏觀方面的挑戰。該分析師維持對蘋果的跑贏大市評級和190美元的目標價。他還指出，第三季度活躍設備裝機量和總付費用戶等關鍵指標繼續創下新的紀錄高點。

【01：18】美股午市升勢持續，道指漲191點，漲幅為0.59%，報32721點；納指漲165點，漲幅為1.36%，報12328點；標普500指數漲41點，漲幅為1.02%，報4113點。

【00：17】歐盟統計局7月29日公布初步數據顯示，經季節調整後，今年第二季度歐元區國內生產總值(GDP)環比增長0.7%，歐盟GDP環比增長0.6%。數據顯示，經季節調整後，今年二季度歐元區和歐盟GDP均同比增長4.0%。

【23：45】歐股收市上揚，法股高收1.7%，德股收升1.5%，英股收高逾1%，泛歐STOXX 600指數升逾1.2%

【23：19】美國10年期債息跌穿2.64%，為4月8日以來首次，即市整體跌超3個基點。

【22：35】國際油價延續漲勢，美油盤中漲超5%，紐約期油現報101.30美元/桶刷新即市高位，布蘭特原油現也漲超4%。

【21：30】道指升26點，報32556點，納指升0.6%，標指升18點，報4090點。

【20：45】道指期貨升17點，納指期貨升0.6%，標指期貨升14點。

【20：40】【美國經濟數據】美國6月PCE物價指數按年升6.8% 40年最高

【18：05】道指期貨升82點，納指期貨升1.2%，標指期貨升29點。

【12：31】道指期貨升23點，報32513點；標指期貨升25點，報4098點；納指期貨升160點或1.3%，報12898點。

【12：31】蘋果公司（美︰AAPL）盤後升近3%，報162.02美元；亞馬遜Amazon（美︰AMZN）盤後升逾13%，報138.94美元。

【11：48】【日圓走勢】日圓急彈至133關、每百日圓兌港元重上5.87水平 雙雙創逾一個月高

【10：30】【TSLA】馬斯克：通脹或正在走低 更多Tesla商品價格處於減價而非加價

【08：16】【美企業績】Intel 英特爾季績盈轉虧、下調全年預測 股價盤後挫逾8%

【06：36】【美股業績】亞馬遜盤後抽升13% 料第三季收入增逾13%

【06：08】【美股業績】蘋果季績超預期 大中華區銷售跌

本港隨時加P樓價點睇？【開市追揸沽】話你知

==以下7月28日（周四）股市==

美國第二季經濟初步預估為負增長0.9%，連續兩季出現負增長，陷入技術性衰退，不過，官方仍未宣布美國經濟衰退，事實上聯儲局大幅加息的空間將收窄，美債息急插。美股周四反覆回升，三大指數齊升逾1%。

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道指收市升332點，報32529點；標指升48點，報4072點；納指升130點或1.08%，報12162點。10年期美債息跌穿2.7厘，報2.676厘。

美財長耶倫（Janet Yellen）強調，美國經濟只是放緩，轉向穩定及持續增長，最令人關注的風險是通脹過高，聯儲局正應對高通脹問題。耶倫稱，應該看重的不是表面數據，而是要看重普遍的徵兆，包括就業市道異常強勁、家庭財政良好、信貸質素未惡化、商界倒閉數字未顯著上升，均反映經濟仍未陷入衰退。

美國總統拜登稱，隨著儲局採取緊縮政策壓低通脹，經濟增長放緩不足為奇。

另外，美國截至7月23日止一周的首次申領失業救濟人數減少5000人，仍達25.6萬人，徘徊於8個月高位，並多過預期的25萬人，而截至7月16日止一周的持續申領失業救濟人數減少2.5萬人，報135.9萬人，少過預期的138.6萬人。

即市走勢︰

【01：36】標普500指數漲幅擴大至超過1%，刷新即市高位。道指漲約330點，納指漲超0.7%。

【01：21】美股反覆回升，道指升269點或逾0.8%，報32467點；納指升60點或0.5%，報12093點；標指升0.6%。

【01：02】拜登：參議院將開始採取一系列措施以恢復稅收公平。降低通脹法案將降低醫療成本，並成為能源安全方面的投資。又指降低通脹法案將減輕通脹壓力。

【00：40】瑞傑：將Meta Platforms（美：META）目標價下調至215美元，維持跑贏大市評級

瑞傑分析師Aaron Kessler將Meta Platforms的目標價從290美元下調至215美元，並維持跑贏大市評級。Kessler表示，Meta第二季度的營收和未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤（EBITDA）基本符合預期。鑑於宏觀因素導致廣告需求疲軟以及參與度轉向Reels帶來的逆風，Meta對第三季度營收的指引低於華爾街普遍預期。該分析師繼續預期長期廣告業務增長率為5%-10%，且更新的平台和形式將繼續貨幣化。

【00：17】花旗：將Meta Platforms（美：META）目標價下調至222美元 維持買入評級

花旗銀行分析師Ronald Josey將Meta的目標價從270美元下調至222美元，並維持對該股的買入評級。Josey在研報中稱，儘管該公司的用戶粘性是有史以來最好的，但由於向短視頻產品Reels的混合轉型而導致盈利下降、蘋果iOS隱私規則調整帶來的損失，以及宏觀上的不利因素都影響營收增長和盈利能力。但是，隨著Reels如今的年經常性收入達到10億美元，貨幣化增長速度也快於圖片視頻共享功能Facebook Stories，他相信Meta可以縮小Reels和信息流功能Feed以及Stories之間貨幣化差距。

【00：20】歐盟經濟和金融事務委員莫斯科維奇表示，法國政府對經濟增長的前景過於樂觀。到2025年，法國可能成為少數幾個財政赤字沒有降至GDP的3%以下的歐盟國家之一。

【23：29】標普500指數漲0.5%，刷新6月9日以來即市高位。房地產板塊漲逾3.0%領跑，公用事業板塊漲2.8%，原材料和工業板塊也漲約1.4%，包含Meta的通信板塊仍然跌逾1.4%。

【23：03】新華社消息， 國家主席習近平7月28日晚應約同美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行了深入溝通和交流。

【21：30】道指升83點，報32280點；標指期貨升13點，報4037點；納指期貨升41點或0.3%，報12073點。

【20：50】美國第二季經濟初步預估為負增長0.9%，繼第一季萎縮1.6%後，連續兩季出現負增長，經濟衰退的機會上升，高通脹正削弱消費者支出，聯儲局大幅加息抑制了商業投資和住房需求。

【20：00】歐洲通脹情況仍然嚴峻，德國公布7月CPI初值，按年7.5%，超預期的7.4%，前值為7.6%。按月0.9%，超預期的0.6%，前值為0.1%。

【18：09】道指期貨微跌44點，納指期貨跌0.8%，標指期貨跌14點。

【16：09】道指期貨跌32點，報32140點；標指期貨跌12點，報4012點；納指期貨跌107點或0.9%，報12511點。

【16：02】Meta（美︰META）盤前跌5%，報161.05美元。

【15：42】【大行觀點】大摩：市場太早預期加息速度放緩 料美股未見底再跌一成

【14：47】【AAPL】蘋果據指再從其他車企挖角 聘請前林寶堅尼負責人設計其電動汽車

【14：46】【英國通脹】英國麥當勞14年來首次上調芝士漢堡售價 因公司已無法內部吸收成本上漲

【12：27】道指期貨跌51點，報32121點；標指期貨跌9點，報4015點；納指期貨跌52點或0.4%，報12567點。

【12：14】【美國加息】摩根資產：短期風險偏好改善、惟建議中期資產配置基本保持不變 一文看清投資界對美國加息回應（不斷更新）

【11：58】【TSLA】Google聯合創辦人布林前妻發聲明否認與馬斯克有染、稱報道誹謗 WSJ：堅持報道

【10：03】【美企業績】福特次季盈利升19%勝預期 派息重返疫情前水平、盤後升逾6%

【09：55】【中美金融戰】美國SEC主席：中美必須很快達成審計協議 中概股除牌時間可能提前至2023年

【09：20】【美國加息】聯儲局加息0.75厘、美息升至2018年底後的最高水平 鮑威爾：加息速度取決於數據

【07：08】【美股業績】卡夫亨氏銷售按年跌1% 股價挫6%

【06：29】【META業績】META續睇淡第三季收入 盤後股價跌4%

==以下7月27日（周三）股市==

美國聯儲局（Fed） 宣布加息0.75厘，符合市場預期，儲局主席鮑威爾表示，加息速度取決於數據，但不尋常的加息幅度在下一次會議或許仍是合適，在某個時候放慢加息步伐可能是合適的。他又指，儲局已迅速採取行動，令利率達至中性，如有需要，將毫不猶豫加大行動。

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鮑威爾亦提到，雖然部份大宗商品價格回落，但早前原油及其他商品因俄烏戰爭而飈升，推高了汽油及食品價格，帶來額外通脹壓力。他重申，今年經濟增長將會放緩，或在低位一段時間，但不預期會陷入衰退。

市場解讀鮑威爾的言論偏鴿，刺激美股急升，道指一度飈574點。收市升436點，報32197點；標指升102點，報4023點；納指升469點或4.06%，報12032點。美滙指數跌0.76%，報106.37；美10年債息報2.788厘。

市場對於9月加息幅度未有壓倒性共識，據芝商所的利率期貨顯示，料加息0.5厘的機會率約 54%，加息0.75厘的機會率約40%。

儲局連續第二次加息0.75厘，是1990年代以來，最嚴厲的連續加息措施，將聯邦基金利率上調至2.25至2.5厘，為上次加息周期即2018年底後的最高水平，並會按計劃在9月加碼縮減資產負債表，每月縮減上限將增至950億美元，以壓抑通脹。

俄羅斯天然氣工業公司表示，北溪管道需要五台運轉正常的渦輪機，而現在只有一台運行，由於俄羅斯的技術要求，其他渦輪機無法使用，需要按計畫進行維修保養。俄氣原本希望5月份收到在加拿大維修保養的渦輪機，但西門子未能交付。歐洲天然氣價升4%。

美國6月耐用品訂按月上升1.9%，預期跌0.5%，勝預期，為2021年11月以來最大增幅，前值升0.8%。6月商品貿易帳逆差982億美元，預期逆差1030億美元，勝預期，前值逆差1043億美元。

美國6月成屋簽約銷售指數按月跌8.6%，為2020年4月以來最大降幅，預期降1.5%，前值由升0.7%修正至升0.4%。

分析文章︰

【美國加息分析】聯儲局議息周四凌晨有結果 5大不能忽略的關注點

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即市走勢︰

【02：40】聯儲局主席鮑威爾表示需要保持靈活性，美元短綫波幅達47點，現報106.91，現貨黃金短綫波幅達10美元，現報1726.75美元。

【02：37】美股持續走高，納指漲逾3%。大型科技股造好，谷歌漲逾7%，微軟、Meta、英偉達漲逾5%，特斯拉漲逾4%。

【02：02】聯儲局宣布加息0.75厘後，現貨黃金變動不大，美國10年期債息走高4個基點後回落，現報2.754厘。

【01：47】紐約 8月黃金期貨收漲約0.1%，報1719.10美元。

【01：45】美股太陽能板塊漲幅居前，Enphase Energy（美：ENPH）漲15.3%，SolarEdge（美：SEDG）漲7.6%，Sunrun（美：RUN）漲近5%，阿特斯太陽能（美：CSIQ）漲4%，SunPower（美：SPWR）漲3.27%。

【01：33】美國聯邦貿易委員會（FTC）起訴Meta Platforms，以阻止其在無限收購VR公司。

【01：24】美國參議院以64票支持、33票反對，投票通過520億美元的芯片法案。眾議院議長佩洛西表示，現在正準備著手通過芯片法案，眾議院將於8月再次召開會議進行投票。

【00：18】彭博社消息， 谷歌公司據稱將結束追蹤類Cookies的時間推遲至2024年。

【23：55】意生態轉型部長：意大利將於2024年下半年完全擺脫對俄天然氣依賴

意大利生態轉型部長辛格拉尼向媒體表示，通過節能、增加新供應方，意大利將於2024年下半年完全擺脫對俄羅斯天然氣的依賴。

辛格拉尼說，意大利目前天然氣庫存量達儲存能力的71.7%，將努力在10月份達到90%。短期目標是度過2022至2023年的冬天。中期目標為，2023年至2024年在節能的同時，促進能源供應多樣化，加快可再生能源發展。根據歐盟制定的計劃，成員國要在2022年8月1日至2023年3月31日期間自願削減15%天然氣用量。辛格拉尼對此表示，根據自身庫存量，意大利將削減7%的用量。

【23：50】紐約 9月原油期貨漲幅擴大至3%，現報97.8美元。

【23：45】歐股收市上升，法股升0.75%，英股升0.57%，德股升0.53%；泛歐STOXX 600指數升0.47%

【21：30】道指開市升132點，報31894點；標指升34點，報3955點；納指升166點或1.4%，報11728點。

【20：50】美國6月耐用品訂按月上升1.9%，預期跌0.5%，勝預期，為2021年11月以來最大增幅，前值升0.8%。

【18：45】道指期貨升132點，報31864點；標指期貨升33點，報3957點；納指期貨升173點或1.4%，報12286點。

【16：28】Google母公司Alphabet（美︰GOOGL）、微軟（Microsoft，美：MSFT）盤前升約4%。

【16：13】道指期貨升184點，報31916點；標指期貨升42點，報3965點；納指期貨升211點或1.8%，報12324點。

【15：03】【美國加息】大摩投資管理：加息1厘將對流動性構成不利影響 核心通脹逐月下降才有望減慢加息步伐

【14：01】【投行業績】德銀第二季稅前利潤逾17億歐元勝預期 投行業務淨營收按年增11%

【13：18】【TWTR】Twitter︰第二季招聘速度明顯放緩 如期於9月召開股東會表決馬斯克收購計劃

【13：09】【投行業績】瑞信上季虧損15.9億瑞士法郎、遠遜預期 近兩年再度更換行政總裁

【12：33】道指期貨升116點，報31848點；標指期貨升30點，報3953點；納指期貨升167點或1.4%，報12279點。

【11：29】【META】Meta上季收入勢下跌 朱克伯格內部大會訊息公開、「與蘋果在元宇宙有理念決戰」

【11：08】【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕 加息0.75厘及1厘的機會率分別有多高？

【11：06】【澳洲通脹】澳洲次季CPI升6.1%略低於預期 分析料澳央行8月加息0.75厘機會微

【10：44】【Visa業績】Visa上季淨營收按年增19%勝預期 淨利潤按年增32%至34億美元

【10：00】【中美金融戰】美國據報「企硬」拒中概股審計底稿設參閱權限 要求退市後也需受審查

【08：34】【美股焦點】Elliott Management據報持有Paypal股份 Paypal盤後升逾7%

【08：00】【美股業績】微軟季績遜預期 盤後股價升近4%

【07：51】【中美貿易戰】拜登據指將於周四與習近平通話 料涉台灣局勢及關稅事宜

【07：38】【TWTR】Twitter︰第二季招聘速度明顯放緩 需根據宏觀環境管理成本架構

【07：35】【美股焦點】Alphabet第二季業績遜預期 盤後仍升4%

【06：52】【美股焦點】通用汽車盈利遜預期 股價跌3%

【05：02】【加密貨幣】Coinbase暴瀉21% 比特幣跌穿21000關

==以下7月26日（周二）股市==

美股周二尾市維持下跌走勢，科技股受壓，納指曾挫逾2%。零售巨頭沃爾瑪下調盈利預測導致零售股大跌，拖累股指走低。市場觀望聯儲局一連兩天議息會議。本港時間今晨4時（即收市），道指跌228點，跌幅為0.71%，報31761點；納指跌220點，跌幅為1.87%，報11562點；標普500指數跌45點，跌幅為1.15%，報3921點。

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歐元急跌近1%，報1.0119美元，較早時跌幅一度達1.1%至1.0108低位，美滙指數相對上升約0.7%，升穿107關。

美國銀行策略師表示，如果聯儲局最終在2023年降息，可能意味著量化緊縮的提前結束，屆時財政部將有空間減少息票發行、改善各期限國債的供需失衡。量化緊縮提前結束將受到市場的歡迎，因為它允許財政部採取必要措施來減少息票供應，長期而言，這預示聯儲局回歸二級市場購買。

國際貨幣基金組織（IMF）周二將2022年全球經濟增長預測從4月份的3.6%下調至3.2%，稱通脹帶來的下行風險正在顯現。該機構預計2022年世界通脹率為8.3%，4月份預測為7.4%。IMF稱，經濟衰退的風險在2023年尤為突出。

高盛預計歐洲天然氣價格最終將在2023年夏季被推高，因為在俄羅斯天然氣流量仍不正常的情況下，價格驅動的需求破壞再次成為人們關注的焦點。北溪一號20%的運行速度表明近期歐洲天然氣價格，可能會上漲到190歐元/兆瓦時左右。

隨着俄羅斯完全切斷天然氣的可能性上升，歐盟國家達成協議，到冬季把天然氣使用量削減15%。

歐洲天然氣期貨升1成，自3月9日以來首次升破200歐元/兆瓦時。天然氣價格推高整個歐洲的發電成本，法國的電力價格周二創歷史新高。

【歐元走勢】施羅德：天然氣供應不明朗困擾歐洲經濟 料歐元續受壓

美國6月新屋銷售按月跌8.1%，差過預期的跌5.9%，前值由升10.7%調整至6.3%。

美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國5月樓價按月上升1.4%，略低於預期升1.5%；按年則升18.3%。

7月里士滿聯儲製造業指數報0，優於預期的下跌情況。7月諮商會消費者信心報95.7，按月下跌及低於預期。

即市走勢︰

【04：00】美國三大股指悉數收跌，沃爾瑪跌超7%，拖累標普500指數跌超1%、道指跌約200點。納指跌約1.8%，Zscaler跌超9%，Dollar Tree跌超6%，羅斯百貨跌5.6%，亞馬遜也跌5.4%。

【03：16】Coinbase（COIN.O）尾盤跌幅擴大至20%，最低觸及53美元。報導稱美國證券交易委員會正調查Coinbase是否不適當地允許用戶交易本應註冊為證券的數字資產。

【02：56】美國銀行策略師表示，如果聯儲局最終在2023年降息，可能意味著量化緊縮的提前結束，屆時財政部將有空間減少息票發行、改善各期限國債的供需失衡。量化緊縮提前結束將受到市場的歡迎，因為它允許財政部採取必要措施來減少息票供應，長期而言，這預示聯儲局回歸二級市場購買。

美國銀行經濟學家預計聯儲局將在2023年9月降息，以應對溫和的經濟衰退。

【02：52】布蘭特9月原油期貨收跌0.75美元，跌幅0.71%，報104.40美元，美布兩油收盤價差接近10美元。

【02：31】美股持續走低，納指跌幅擴大至2%，亞馬遜跌幅擴大至5.3%，Meta跌超4.5%，特斯拉跌近4%，谷歌、微軟均跌逾3%。

【02：00】市場消息：美國加密交易所Kraken涉嫌違反美國制裁，目前正在接受聯邦調查。美國財政部正在調查Kraken是否允許伊朗用戶買賣數字代幣。

【01：50】Alphabet（美：GOOGL）跌約2.8%，最低觸及104.69美元，或將創下2021年3月31日以來的最低收盤價。

【01：47】美國總統拜登的內科醫生奧康納表示，拜登感染新冠病毒後，目前症狀幾乎已經完全消失。拜登25日晚上完成為期五天的新冠口服藥療程，目前他的體溫、脈搏、血壓、呼吸頻率和血氧飽和度完全正常。奧康納表示，拜登現在感覺良好，恢復了體育鍛鍊計劃，但為保護白宮其他工作人員，拜登仍需隔離，在必須會面的情況下，堅持保持社交距離。

【01：11】歐洲央行管委德科斯：歐元區通脹前景的風險仍在上升，而且已經加劇，尤其是在短期內。歐洲央行隨時準備調整其所有工具，以確保通脹穩定在2%的中期目標。歐元區通脹料將在近期高位運行，核心通脹預計到2022年年底都將非常高。

他又指歐洲央行單次加息50個基點，並不意味著達到利率終點。央行後續利率政策決定將取決於經濟數據。

【00：57】LVMH分析師電話會議：大部分漲價是跨品牌的，主要發生在一季度。2022年上半年的商品價格漲幅介於3%-7%。

【00：51】Itau BBA給予蘋果公司落後大市的初始評級。目標價136美元，即下跌10%。

【00：48】道指跌142點，跌幅為0.45%，報31847點；納指跌212點，跌幅為1.8%，報11570點；標普500指數跌41點，跌幅為1.05%，報3925點。

【00：16】美國白宮表示，為支持供應、平抑油價，美國將在已售出超過1.25億桶石油的基礎上，再從戰略石油儲備中釋放2000萬桶石油，每天向市場釋放100萬桶。

【00：03】納指跌2%，電商Shopify跌逾15%，Zoom通訊跌逾5%，亞馬遜跌逾4%，特斯拉跌4%，Meta、微軟、英偉達、AMD、高通至多跌逾2.9%，蘋果跌1.3%。費城半導體指數跌1.6%。沃爾瑪維持超過8%的跌幅，領跌標普500指數和道指的成分股。法拉第未來跌逾7%，在電動汽車類股中跌幅居前。Coinbase跌逾15%，領跌一眾區塊鏈類股。

【00：03】荷蘭次日交付的批發天然氣價格上漲20%，至202.50歐元/兆瓦時

【23：45】歐股收市普遍向下，德股跌0.8%， 法股跌0.4%，英股微跌不足1點；泛歐stoxx 600指數跌0.03%

【21：30】道指低開86點，報31903點，納指跌0.7%，報11701點，標指跌20點，報3945點。

【19：50】隨着俄羅斯完全切斷天然氣的可能性上升，歐盟國家達成協議，到冬季把天然氣使用量削減15%。

天然氣價格推高整個歐洲的發電成本，法國的電力價格周二創歷史新高。

【19：19】歐元急跌0.7%，低見1.0137美元，下試日內低位，美滙指數相對上升約0.5%，升穿107關。

【18：30】道指期貨跌141點，納指期貨跌0.5%，標指期貨跌14點。

【17：37】道指期貨跌105點，報31862點；標指期貨跌8點，報3961點；納指期貨跌36點或0.3%，報12318點。

【17：37】【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴申請在港轉為主要上市 料年底前完成 股價重上100元大關

【12：56】【加密貨幣】Coinbase據指遭SEC調查 涉數字資產合法交易問題

【12：10】道指期貨跌120點，報31847點；標指期貨跌11點，報3958點；納指期貨跌47點或0.4%，報12307點。

【11：14】【美股焦點】「末日博士」魯賓尼：美國經濟面臨嚴重衰退 局勢比70年代、08年更糟

【10：28】【Sergey Brin】馬斯克否認搭上Google聯合創辦人布林前妻 外媒聲稱曾「跪下求饒」、馬斯克貼圖反擊

【10：00】【財經小知識】何謂通脹？為何歐美央行如此在意通脹水平？

【09：00】【財經小知識】美國經濟衰退 須由美國全國經濟研究所（NBER）來確認

【08：33】【美股焦點】Walmart沃爾瑪受累通脹、下調季度及全年盈利指引 股價盤後挫近一成

【07：53】【中美貿易戰】拜登料本周與習近平通話

==以下7月25日（周一）股市==

聯儲局本港時間周四凌晨公布議息結果，市場主流意見認為加息0.75厘 ； 美股本周進入科技股業績高峰期及超級數據周，第二季GDP及6月PCE數據也會出爐，美股個別發展，道指反覆向好，納指則偏軟。

即睇美股收市：

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道指收市升90點，報31990點；標指升5點，報3966點；納指則跌51點或0.43%，報11782點。 蘋果公司於內地罕有地減價促銷iPhone 13，股價跌0.7%。特斯拉（Tesla）回吐1.4%。

高盛指多項消費數據有下降迹象，市場對通脹預期降溫，而且儲局為避免引發金融震盪，估計本周會加息0.75厘。該行估計儲局9月將加息0.5厘，11月及12月將加息0.25厘。

國際評級機構穆迪表示，考慮到美國聯儲局收緊政策以抑制通脹帶來的影響，下調了美國2022至23年的經濟增長預期；目前預計2022年美國實際GDP增速為2.1%，2023年為1.3%。

不過，被稱為「末日博士」的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）預料，美國經濟將進入深度衰退；溫和衰退的預測僅屬「妄想」。儲局為應對高通脹而大舉收緊銀根，導致滯脹再度出現，產生的連鎖效應更為嚴重 ； 美國經濟進入嚴重衰退是受到多項因素驅動，包括債務沉重及面臨財政危機。

美國公布6月芝加哥聯儲全國活動指數跌0.19，按月持平，但低於預期，7月達拉斯聯儲製造企業活動指數跌22.6，前值跌17.7。

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分析文章︰

【美國加息分析】高盛兩大原因料聯儲局本周僅加息0.75厘 焦點放在鮑威爾對9月加息指引

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股業績高峰期來襲 聯儲局周四議息料加0.75厘（附重點數據表）

即市走勢︰

【01：04】道指漲104點，漲幅為0.33%，報32003點；納指跌17點，跌幅為0.15%，報11816點；標普500指數升11點，升幅為0.3%，報3973點。

【00：58】德國經濟部發言人否認俄羅斯天然氣供應減少，將引發德國的第三級能源天然氣緊急情況。

【23：41】德意志銀行預期蘋果業績應好於同行 ，維持買入評級。該行分析員認為 ，盡管宏觀不確定性繼續挑戰消費者支出，但蘋果將保持低個位數的同比增長。展望未來，他預計蘋果公司的前景將更加謹慎，以反映當前的環境，這可能會導致前景指引（若蘋果選擇給出指引）低於華爾街的估計。

【23：30】歐股收市個別發展，德股跌0.3%，英股及法國升0.4%及0.3%，泛歐STOXX 600指數升0.1%

【23：11】法國未來一年電價漲至481.50歐元/兆瓦時，創歷史新高

【22：41】德國10年期國債價格止跌反彈，10期債息跌1個基點，暫報1.02厘。

【22：27】俄羅斯又停運一台西門子渦輪機，歐洲天然氣漲幅擴大至10%

俄羅斯天然氣公司Gazprom公告稱，考慮到引擎的技術狀況，公司計劃從7月27日開始，在Portovaya壓縮機泵站新增1台停止運營的渦輪機。從7月27日莫斯科時間07：00開始，經由Portovaya的天然氣供應量將降至3300萬立方米/日。歐洲天然氣期貨上漲10%。

【21：32】道指高開 34點，報31933點，納指升0.1%，報11849點，標指升4點，報3965點。

【20：36】美國避險意識降溫，美滙指數稍為下跌0.4%，仍報106.34，美國10年期債價亦下跌，債息向上，金價及日圓齊跌，利好股市表現。

美股期貨上掦，道指期貨升166點，納指期貨升0.4%。

【18：18】莫斯科交易所網站刊登的聲明，該交易所將從8月8日起停止日圓交易。原因是潛在風險和日圓結算困難。

【18：18】道指期貨升153點，納指期貨升0.6%，標指期貨升20點。

【16：10】道指期貨跌1點，報31874點；標指期貨升不足1點，報3965點；納指期貨升10點或近0.1%，報12433點。

【14：50】【美國加息】DWS：鮑威爾本周料重申堅定抗通脹立場 若加息少於0.75厘或被視為過於鴿派

【13：06】【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌 中美審計商議進度成疑

【12：37】【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗

【12：09】道指期貨跌35點，報31840點；標指期貨跌4點，報3960點；納指期貨跌8點或近0.1%，報12415點。

【12：07】【AAPL】蘋果中國推快閃優惠 指定4日買iPhone可省600人幣、一文看清較香港貴定少？

【11：14】【全球首富】馬斯克否認與Google聯合創辦人布林前妻有染 外媒聲稱馬斯克曾「跪下求饒」

【10：38】【TSLA】Tesla上海超級工廠正進行改造 完成後年產能將擴充至約110萬至120萬輛

【10：04】【美國經濟】美國周四公佈次季GDP 耶倫：即使連續兩季收縮亦不算衰退

【08：11】【裁員潮】瑞信周三公布業績 據報正考慮新一輪裁員及削減開支措施

【08：10】【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類 避免逾百間中概股全退市

【07：30】美股上周五回軟，美國最新公布7月製造業和服務業PMI初值均創兩年來新低，綜合PMI初值僅47.5，遠低於預期52.4，跌穿榮枯線。社交媒體Snap（美︰SNAP）公布財報後股價重挫，令社交媒體板塊與整個科技股承壓，拖累納指走低。道指跌137點，跌幅為0.43%，報31899點；納指跌225點，跌幅為1.87%，報11834點；標普500指數跌37點，跌幅為0.93%，報3961點。

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美國加息幾多厘，本港隨時加P樓價點睇？【開市追揸沽】話你知

責任編輯︰梁浩碩

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