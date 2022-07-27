【美股市況】納指曾升2.5%　Alphabet、微軟升逾5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國將於周四凌晨2時公布加息，而業績先帶動美股，道指最多升187點，納指最多升2.5% 。微軟前景獲看好，股價升5%，google亦大升5.6%。

俄羅斯天然氣工業公司表示，北溪管道需要五台運轉正常的渦輪機，而現在只有一台運行，由於俄羅斯的

技術要求，其他渦輪機無法使用，需要按計畫進行維修保養。俄氣原本希望5月份收到在加拿大維修保養的渦輪機，但西門子未能交付。歐洲天然氣價升4%。

美國6月耐用品訂按月上升1.9%，預期跌0.5%，勝預期，為2021年11月以來最大增幅，前值升0.8%。

美國6月商品貿易帳逆差982億美元，預期逆差1030億美元，勝預期，前值逆差1043億美元。

美國6月成屋簽約銷售指數按月跌8.6%，為2020年4月以來最大降幅，預期降1.5%，前值由升0.7%修正至升0.4%。

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分析文章︰

【美國加息分析】聯儲局議息周四凌晨有結果 5大不能忽略的關注點

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即市走勢︰

【21：30】道指開市升132點，報31894點；標指升34點，報3955點；納指升166點或1.4%，報11728點。

【20：50】美國6月耐用品訂按月上升1.9%，預期跌0.5%，勝預期，為2021年11月以來最大增幅，前值升0.8%。

【18：45】道指期貨升132點，報31864點；標指期貨升33點，報3957點；納指期貨升173點或1.4%，報12286點。

【16：28】Google母公司Alphabet（美︰GOOGL）、微軟（Microsoft，美：MSFT）盤前升約4%。

【16：13】道指期貨升184點，報31916點；標指期貨升42點，報3965點；納指期貨升211點或1.8%，報12324點。

【15：03】【美國加息】大摩投資管理：加息1厘將對流動性構成不利影響 核心通脹逐月下降才有望減慢加息步伐

【14：01】【投行業績】德銀第二季稅前利潤逾17億歐元勝預期 投行業務淨營收按年增11%

【13：18】【TWTR】Twitter︰第二季招聘速度明顯放緩 如期於9月召開股東會表決馬斯克收購計劃

【13：09】【投行業績】瑞信上季虧損15.9億瑞士法郎、遠遜預期 近兩年再度更換行政總裁

【12：33】道指期貨升116點，報31848點；標指期貨升30點，報3953點；納指期貨升167點或1.4%，報12279點。

【11：29】【META】Meta上季收入勢下跌 朱克伯格內部大會訊息公開、「與蘋果在元宇宙有理念決戰」

【11：08】【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕 加息0.75厘及1厘的機會率分別有多高？

【11：06】【澳洲通脹】澳洲次季CPI升6.1%略低於預期 分析料澳央行8月加息0.75厘機會微

【10：44】【Visa業績】Visa上季淨營收按年增19%勝預期 淨利潤按年增32%至34億美元

【10：00】【中美金融戰】美國據報「企硬」拒中概股審計底稿設參閱權限 要求退市後也需受審查

【08：34】【美股焦點】Elliott Management據報持有Paypal股份 Paypal盤後升逾7%

【08：00】【美股業績】微軟季績遜預期 盤後股價升近4%

【07：51】【中美貿易戰】拜登據指將於周四與習近平通話 料涉台灣局勢及關稅事宜

【07：38】【TWTR】Twitter︰第二季招聘速度明顯放緩 需根據宏觀環境管理成本架構

【07：35】【美股焦點】Alphabet第二季業績遜預期 盤後仍升4%

【06：52】【美股焦點】通用汽車盈利遜預期 股價跌3%

【05：02】【加密貨幣】Coinbase暴瀉21% 比特幣跌穿21000關

美國加息幾多厘，本港隨時加P樓價點睇？【開市追揸沽】話你知

==以下7月26日（周二）股市==

美股周二尾市維持下跌走勢，科技股受壓，納指曾挫逾2%。零售巨頭沃爾瑪下調盈利預測導致零售股大跌，拖累股指走低。市場觀望聯儲局一連兩天議息會議。本港時間今晨4時（即收市），道指跌228點，跌幅為0.71%，報31761點；納指跌220點，跌幅為1.87%，報11562點；標普500指數跌45點，跌幅為1.15%，報3921點。

即睇美股收市：

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歐元急跌近1%，報1.0119美元，較早時跌幅一度達1.1%至1.0108低位，美滙指數相對上升約0.7%，升穿107關。

美國銀行策略師表示，如果聯儲局最終在2023年降息，可能意味著量化緊縮的提前結束，屆時財政部將有空間減少息票發行、改善各期限國債的供需失衡。量化緊縮提前結束將受到市場的歡迎，因為它允許財政部採取必要措施來減少息票供應，長期而言，這預示聯儲局回歸二級市場購買。

國際貨幣基金組織（IMF）周二將2022年全球經濟增長預測從4月份的3.6%下調至3.2%，稱通脹帶來的下行風險正在顯現。該機構預計2022年世界通脹率為8.3%，4月份預測為7.4%。IMF稱，經濟衰退的風險在2023年尤為突出。

高盛預計歐洲天然氣價格最終將在2023年夏季被推高，因為在俄羅斯天然氣流量仍不正常的情況下，價格驅動的需求破壞再次成為人們關注的焦點。北溪一號20%的運行速度表明近期歐洲天然氣價格，可能會上漲到190歐元/兆瓦時左右。

隨着俄羅斯完全切斷天然氣的可能性上升，歐盟國家達成協議，到冬季把天然氣使用量削減15%。

歐洲天然氣期貨升1成，自3月9日以來首次升破200歐元/兆瓦時。天然氣價格推高整個歐洲的發電成本，法國的電力價格周二創歷史新高。

【歐元走勢】施羅德：天然氣供應不明朗困擾歐洲經濟 料歐元續受壓

美國6月新屋銷售按月跌8.1%，差過預期的跌5.9%，前值由升10.7%調整至6.3%。

美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國5月樓價按月上升1.4%，略低於預期升1.5%；按年則升18.3%。

7月里士滿聯儲製造業指數報0，優於預期的下跌情況。7月諮商會消費者信心報95.7，按月下跌及低於預期。

即市走勢︰

【04：00】美國三大股指悉數收跌，沃爾瑪跌超7%，拖累標普500指數跌超1%、道指跌約200點。納指跌約1.8%，Zscaler跌超9%，Dollar Tree跌超6%，羅斯百貨跌5.6%，亞馬遜也跌5.4%。

【03：16】Coinbase（COIN.O）尾盤跌幅擴大至20%，最低觸及53美元。報導稱美國證券交易委員會正調查Coinbase是否不適當地允許用戶交易本應註冊為證券的數字資產。

【02：56】美國銀行策略師表示，如果聯儲局最終在2023年降息，可能意味著量化緊縮的提前結束，屆時財政部將有空間減少息票發行、改善各期限國債的供需失衡。量化緊縮提前結束將受到市場的歡迎，因為它允許財政部採取必要措施來減少息票供應，長期而言，這預示聯儲局回歸二級市場購買。

美國銀行經濟學家預計聯儲局將在2023年9月降息，以應對溫和的經濟衰退。

【02：52】布蘭特9月原油期貨收跌0.75美元，跌幅0.71%，報104.40美元，美布兩油收盤價差接近10美元。

【02：31】美股持續走低，納指跌幅擴大至2%，亞馬遜跌幅擴大至5.3%，Meta跌超4.5%，特斯拉跌近4%，谷歌、微軟均跌逾3%。

【02：00】市場消息：美國加密交易所Kraken涉嫌違反美國制裁，目前正在接受聯邦調查。美國財政部正在調查Kraken是否允許伊朗用戶買賣數字代幣。

【01：50】Alphabet（美：GOOGL）跌約2.8%，最低觸及104.69美元，或將創下2021年3月31日以來的最低收盤價。

【01：47】美國總統拜登的內科醫生奧康納表示，拜登感染新冠病毒後，目前症狀幾乎已經完全消失。拜登25日晚上完成為期五天的新冠口服藥療程，目前他的體溫、脈搏、血壓、呼吸頻率和血氧飽和度完全正常。奧康納表示，拜登現在感覺良好，恢復了體育鍛鍊計劃，但為保護白宮其他工作人員，拜登仍需隔離，在必須會面的情況下，堅持保持社交距離。

【01：11】歐洲央行管委德科斯：歐元區通脹前景的風險仍在上升，而且已經加劇，尤其是在短期內。歐洲央行隨時準備調整其所有工具，以確保通脹穩定在2%的中期目標。歐元區通脹料將在近期高位運行，核心通脹預計到2022年年底都將非常高。

他又指歐洲央行單次加息50個基點，並不意味著達到利率終點。央行後續利率政策決定將取決於經濟數據。

【00：57】LVMH分析師電話會議：大部分漲價是跨品牌的，主要發生在一季度。2022年上半年的商品價格漲幅介於3%-7%。

【00：51】Itau BBA給予蘋果公司落後大市的初始評級。目標價136美元，即下跌10%。

【00：48】道指跌142點，跌幅為0.45%，報31847點；納指跌212點，跌幅為1.8%，報11570點；標普500指數跌41點，跌幅為1.05%，報3925點。

【00：16】美國白宮表示，為支持供應、平抑油價，美國將在已售出超過1.25億桶石油的基礎上，再從戰略石油儲備中釋放2000萬桶石油，每天向市場釋放100萬桶。

【00：03】納指跌2%，電商Shopify跌逾15%，Zoom通訊跌逾5%，亞馬遜跌逾4%，特斯拉跌4%，Meta、微軟、英偉達、AMD、高通至多跌逾2.9%，蘋果跌1.3%。費城半導體指數跌1.6%。沃爾瑪維持超過8%的跌幅，領跌標普500指數和道指的成分股。法拉第未來跌逾7%，在電動汽車類股中跌幅居前。Coinbase跌逾15%，領跌一眾區塊鏈類股。

【00：03】荷蘭次日交付的批發天然氣價格上漲20%，至202.50歐元/兆瓦時

【23：45】歐股收市普遍向下，德股跌0.8%， 法股跌0.4%，英股微跌不足1點；泛歐stoxx 600指數跌0.03%

【21：30】道指低開86點，報31903點，納指跌0.7%，報11701點，標指跌20點，報3945點。

【19：50】隨着俄羅斯完全切斷天然氣的可能性上升，歐盟國家達成協議，到冬季把天然氣使用量削減15%。

天然氣價格推高整個歐洲的發電成本，法國的電力價格周二創歷史新高。

【19：19】歐元急跌0.7%，低見1.0137美元，下試日內低位，美滙指數相對上升約0.5%，升穿107關。

【18：30】道指期貨跌141點，納指期貨跌0.5%，標指期貨跌14點。

【17：37】道指期貨跌105點，報31862點；標指期貨跌8點，報3961點；納指期貨跌36點或0.3%，報12318點。

【17：37】【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴申請在港轉為主要上市 料年底前完成 股價重上100元大關

【12：56】【加密貨幣】Coinbase據指遭SEC調查 涉數字資產合法交易問題

【12：10】道指期貨跌120點，報31847點；標指期貨跌11點，報3958點；納指期貨跌47點或0.4%，報12307點。

【11：14】【美股焦點】「末日博士」魯賓尼：美國經濟面臨嚴重衰退 局勢比70年代、08年更糟

【10：28】【Sergey Brin】馬斯克否認搭上Google聯合創辦人布林前妻 外媒聲稱曾「跪下求饒」、馬斯克貼圖反擊

【10：00】【財經小知識】何謂通脹？為何歐美央行如此在意通脹水平？

【09：00】【財經小知識】美國經濟衰退 須由美國全國經濟研究所（NBER）來確認

【08：33】【美股焦點】Walmart沃爾瑪受累通脹、下調季度及全年盈利指引 股價盤後挫近一成

【07：53】【中美貿易戰】拜登料本周與習近平通話

==以下7月25日（周一）股市==

聯儲局本港時間周四凌晨公布議息結果，市場主流意見認為加息0.75厘 ； 美股本周進入科技股業績高峰期及超級數據周，第二季GDP及6月PCE數據也會出爐，美股個別發展，道指反覆向好，納指則偏軟。

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道指收市升90點，報31990點；標指升5點，報3966點；納指則跌51點或0.43%，報11782點。 蘋果公司於內地罕有地減價促銷iPhone 13，股價跌0.7%。特斯拉（Tesla）回吐1.4%。

高盛指多項消費數據有下降迹象，市場對通脹預期降溫，而且儲局為避免引發金融震盪，估計本周會加息0.75厘。該行估計儲局9月將加息0.5厘，11月及12月將加息0.25厘。

國際評級機構穆迪表示，考慮到美國聯儲局收緊政策以抑制通脹帶來的影響，下調了美國2022至23年的經濟增長預期；目前預計2022年美國實際GDP增速為2.1%，2023年為1.3%。

不過，被稱為「末日博士」的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）預料，美國經濟將進入深度衰退；溫和衰退的預測僅屬「妄想」。儲局為應對高通脹而大舉收緊銀根，導致滯脹再度出現，產生的連鎖效應更為嚴重 ； 美國經濟進入嚴重衰退是受到多項因素驅動，包括債務沉重及面臨財政危機。

美國公布6月芝加哥聯儲全國活動指數跌0.19，按月持平，但低於預期，7月達拉斯聯儲製造企業活動指數跌22.6，前值跌17.7。

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分析文章︰

【美國加息分析】高盛兩大原因料聯儲局本周僅加息0.75厘 焦點放在鮑威爾對9月加息指引

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美股業績高峰期來襲 聯儲局周四議息料加0.75厘（附重點數據表）

即市走勢︰

【01：04】道指漲104點，漲幅為0.33%，報32003點；納指跌17點，跌幅為0.15%，報11816點；標普500指數升11點，升幅為0.3%，報3973點。

【00：58】德國經濟部發言人否認俄羅斯天然氣供應減少，將引發德國的第三級能源天然氣緊急情況。

【23：41】德意志銀行預期蘋果業績應好於同行 ，維持買入評級。該行分析員認為 ，盡管宏觀不確定性繼續挑戰消費者支出，但蘋果將保持低個位數的同比增長。展望未來，他預計蘋果公司的前景將更加謹慎，以反映當前的環境，這可能會導致前景指引（若蘋果選擇給出指引）低於華爾街的估計。

【23：30】歐股收市個別發展，德股跌0.3%，英股及法國升0.4%及0.3%，泛歐STOXX 600指數升0.1%

【23：11】法國未來一年電價漲至481.50歐元/兆瓦時，創歷史新高

【22：41】德國10年期國債價格止跌反彈，10期債息跌1個基點，暫報1.02厘。

【22：27】俄羅斯又停運一台西門子渦輪機，歐洲天然氣漲幅擴大至10%

俄羅斯天然氣公司Gazprom公告稱，考慮到引擎的技術狀況，公司計劃從7月27日開始，在Portovaya壓縮機泵站新增1台停止運營的渦輪機。從7月27日莫斯科時間07：00開始，經由Portovaya的天然氣供應量將降至3300萬立方米/日。歐洲天然氣期貨上漲10%。

【21：32】道指高開 34點，報31933點，納指升0.1%，報11849點，標指升4點，報3965點。

【20：36】美國避險意識降溫，美滙指數稍為下跌0.4%，仍報106.34，美國10年期債價亦下跌，債息向上，金價及日圓齊跌，利好股市表現。

美股期貨上掦，道指期貨升166點，納指期貨升0.4%。

【18：18】莫斯科交易所網站刊登的聲明，該交易所將從8月8日起停止日圓交易。原因是潛在風險和日圓結算困難。

【18：18】道指期貨升153點，納指期貨升0.6%，標指期貨升20點。

【16：10】道指期貨跌1點，報31874點；標指期貨升不足1點，報3965點；納指期貨升10點或近0.1%，報12433點。

【14：50】【美國加息】DWS：鮑威爾本周料重申堅定抗通脹立場 若加息少於0.75厘或被視為過於鴿派

【13：06】【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌 中美審計商議進度成疑

【12：37】【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗

【12：09】道指期貨跌35點，報31840點；標指期貨跌4點，報3960點；納指期貨跌8點或近0.1%，報12415點。

【12：07】【AAPL】蘋果中國推快閃優惠 指定4日買iPhone可省600人幣、一文看清較香港貴定少？

【11：14】【全球首富】馬斯克否認與Google聯合創辦人布林前妻有染 外媒聲稱馬斯克曾「跪下求饒」

【10：38】【TSLA】Tesla上海超級工廠正進行改造 完成後年產能將擴充至約110萬至120萬輛

【10：04】【美國經濟】美國周四公佈次季GDP 耶倫：即使連續兩季收縮亦不算衰退

【08：11】【裁員潮】瑞信周三公布業績 據報正考慮新一輪裁員及削減開支措施

【08：10】【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類 避免逾百間中概股全退市

【07：30】美股上周五回軟，美國最新公布7月製造業和服務業PMI初值均創兩年來新低，綜合PMI初值僅47.5，遠低於預期52.4，跌穿榮枯線。社交媒體Snap（美︰SNAP）公布財報後股價重挫，令社交媒體板塊與整個科技股承壓，拖累納指走低。道指跌137點，跌幅為0.43%，報31899點；納指跌225點，跌幅為1.87%，報11834點；標普500指數跌37點，跌幅為0.93%，報3961點。

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責任編輯︰梁浩碩

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