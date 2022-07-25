匈牙利總理批歐洲人種唔夠純 部分國家已失去民族

匈牙利總理歐爾班被指立場右傾，而且經常發出「豪言壯語」。歐爾班近日批評歐洲眾多國家的人種混合狀況，表示匈牙利不會成為其中一份子，更斥有關國家已失去民族。歐爾班言論一出，即惹來大量批評。

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歐爾班（Viktor Orban）上周六（23日）到訪鄰國羅馬尼亞，並在有大量匈牙利移民居住的Transylvania區域演說。他稱匈牙利並非﹑亦不想成為混血或多種族國家。歐爾班強調匈牙利人會遷移到其他地區，亦會在不同地區工作，但血以緣只限歐洲地區。

歐爾班指移民把分裂西方國家分半，一半是歐洲及非歐洲人種共同生活的國家，但有關國家已失去民族。歐爾班指西方國家在精神層面已搬至中歐，西方拒絕中歐國家各民族按所想生活，一直希望把中歐變成多種族國家。

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匈牙利反對派的歐洲議會議員切赫（Katalin Cseh）對歐爾班的言論感震驚，直指言論反映其政權的真實面貌。切赫向匈牙利的混血人士表示，即使他們膚色不同，來自歐洲或其他地方，但亦是匈牙利人。切赫稱多元化壯大民族，不會削弱。

羅馬尼亞歐洲議會議員米圖察（Alin Mituța）批評歐爾班，在種族混合程度深入的中或東歐地區提出人種或種族純正的言論充滿危險，而且根本只是妄想。

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責任編輯：吳漢培

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