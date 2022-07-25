【Apple減價】蘋果中國罕有推快閃減價　指定4日買iPhone可省600人幣、一文看清較香港貴定平？

▲ 【AAPL】蘋果中國推快閃優惠 指定4日買iPhone可省600人幣、一文看清較香港貴定少？

蘋果（Apple，美：AAPL）9月發布新一代iPhone前夕，蘋果在內地罕有推出限時折扣優惠。蘋果公告，在7月29日至8月1日期間，在公司網站或Apple Store零售店以指定支付方式，購買合條件iPhone或Apple Watch等產品，可獲最多600元人民幣折扣，並可以使用12個月免息分期。

據蘋果網站指，消費者須以支付寶、花唄分期 （僅限12個月分期）、招商銀行 、建設銀行、工商銀行 （僅限12個月分期） 購買符合條件的產品，才能獲得折扣。

蘋果指，優惠金額可能因產品類別和型號而不同，參考網站暫時提供的資料，若果iPhone13系列、iPhone12系列和iPhone SE系列全線減價幅度一致，在內地Apple Store 購買系列入門級iPhone，價格較香港更低，但iPhone 13 Pro系列減價後，仍高於香港定價。

其他產品方面，Apple Watch和AirPods 減價後與香港定價相若。

香港 內地 產品 香港定價（港元） 內地定價（人民幣） 7月29日至8月1日減價（人民幣） 折合港元* iPhone 13 Pro系列 8499起 7999起 600 8631起 iPhone 13 系列 5999起 5199起 600 5365起 iPhone 12系列 5199起 4499起 500 4665起 iPhone SE （第三代） 3699起 3499起 200 3251起 Apple Watch SE 2199 2199 200 2322 AirPods Pro 1999 1999 250 2032 AirPods（第三代） 1499 1399 150 1451 *蘋果內地官網指個別型號折扣或有不同，但尚未細列分別

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編輯：麥德銘