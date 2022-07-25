【AAPL】蘋果中國推快閃優惠　指定4日買iPhone可省600人幣、一文看清較香港貴定少？

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蘋果（Apple，美：AAPL）預計9月發布新一代iPhone，蘋果在內地罕有推出限時折扣優惠，在7月29日至8月1日期間，在網站或Apple Store零售店以指定支付方式，購買合條件iPhone或Apple Watch等產品，可獲最多600元人民幣折扣，並可以使用12個月免息分期。
據蘋果網站指，消費者須以支付寶、花唄分期 （僅限12個月分期）、招商銀行 、建設銀行、工商銀行 （僅限12個月分期） 購買符合條件的產品，才能獲得折扣。
蘋果指，優惠金額可能因產品類別和型號而不同，參考網站暫時提供的資料，若果iPhone13系列、iPhone12系列和iPhone SE系列全線減價幅度一致，在內地Apple Store 購買系列入門級iPhone，價格較香港更低，但iPhone 13 Pro系列減價後，仍高於香港定價。
其他產品方面，Apple Watch和AirPods 減價後與香港定價相若。
|香港
|內地
|產品
|香港定價（港元）
|內地定價（人民幣）
|7月29日至8月1日減價（人民幣）
|折合港元*
|iPhone 13 Pro系列
|8499起
|7999起
|600
|8631起
|iPhone 13 系列
|5999起
|5199起
|600
|5365起
|iPhone 12系列
|5199起
|4499起
|500
|4665起
|iPhone SE （第三代）
|3699起
|3499起
|200
|3251起
|Apple Watch SE
|2199
|2199
|200
|2322
|AirPods Pro
|1999
|1999
|250
|2032
|AirPods（第三代）
|1499
|1399
|150
|1451
|*蘋果內地官網指個別型號折扣或有不同，但尚未細列分別
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編輯：麥德銘