【北溪一號】渦輪機料數日内運返俄 供氣現為總量4成

俄羅斯向歐洲輸氣的主要天然氣管道北溪一號，恢復對德國供應天然氣，但僅佔總量約4成。俄方聲稱無法運渦輪機回當地影響供氣量。俄媒指德國西門子集團已將加拿大的文件轉交俄方，料渦輪機數日内可運返俄羅斯。

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俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）上月指，送往加拿大維修的渦輪機無法運回，大幅削減北溪一號（Nord Stream 1）管道的輸氣量。

北溪一號上周四（21日）完成為期10日的維修工程，恢復天然氣供應，但供應量減至總輸氣量的4成。

Gazprom上周五（22日）表示，俄方尚未從西門子（Siemens）方面取得相關文件，證明渦輪機獲歐盟和加拿大豁免制裁可運返俄羅斯。

俄羅斯報章《Kommersant》報道，由於欠缺相關文件，渦輪機上周六（23日）錯過由德國前往芬蘭赫爾辛基（Helsinki）的渡輪。

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但西門子周日（24日）已向俄羅斯提供文件，只要雙方成功交換所需文件，渦輪機預計能在未來數日内運返俄羅斯。

《Kommersant》更指，由於Portovaya壓縮站仍有部分組件要維修，即使渦輪機成功運返俄，也不代表北溪一號的供氣量會增加。

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責任編輯：鄭錦玲

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