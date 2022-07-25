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【ET一周開倉】領展（00823）、華潤啤酒（00291）、高盛（GS.US）

股市 11:55 2022/07/25

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每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為領展 （00823） 、華潤啤酒 （00291） 、高盛（GS.US）→【即睇買賣策略

3隻股份於推介日（2022年7月25日）的前收市價：

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

 

欄名 : ET一周開倉

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