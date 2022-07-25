【ET一周開倉】領展（00823）、華潤啤酒（00291）、高盛（GS.US） 股市 11:55 2022/07/25 分享： 分享： 每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為領展 （00823） 、華潤啤酒 （00291） 、高盛（GS.US）→【即睇買賣策略】 3隻股份於推介日（2022年7月25日）的前收市價： 領展 （00823） ：63.85元 華潤啤酒 （00291） ：53.4元 高盛（GS.US）：323.93美元 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署* 欄名 : ET一周開倉 相關文章 【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code） 今日 【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code） 你可能感興趣 【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code） 今日 11:50 【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code） 最新專欄文章 更多 【ET一周開倉】友邦（01299）、京東（09618）、通用磨坊（GIS.US） 2022/07/11 【ET一周開倉】友邦（01299）、京東（09618）、通用磨坊（GIS.US） 【ET一周開倉】中移動（00941）、比亞迪（01211）、Mercadolibre（MELI.US） 2022/06/27 【ET一周開倉】中移動（00941）、比亞迪（01211）、Mercadolibre（MELI.US） 【ET一周開倉】中移動（00941）、京東（09618）、Etsy（ETSY.US） 2022/06/20 【ET一周開倉】中移動（00941）、京東（09618）、Etsy（ETSY.US） 【ET一周開倉】永達汽車（03669）、中銀香港（02388）、麥當勞（MCD.US） 2022/06/06 【ET一周開倉】永達汽車（03669）、中銀香港（02388）、麥當勞（MCD.US） 【ET一周開倉】領展、港鐵、花旗集團 2022/05/30 【ET一周開倉】領展、港鐵、花旗集團 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 領展房產基金（00823） 華潤啤酒（00291） 買入 個股分析 市況分析 技術分析 止蝕 買入價 藍籌股