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【美國加息分析】高盛兩大原因料聯儲局本周僅加息0.75厘　焦點放在鮑威爾對9月加息指引

宏觀解讀 11:47 2022/07/25

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【分析│美國加息】高盛兩大原因料聯儲局本周僅加息0.75厘　焦點放在鮑威爾對9月加息指引

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，高盛預期，聯儲局將會加息0.75厘，主要有兩大原因，第一，市場對於通脹預期降溫，無論是密歇根長期消費者通脹預期，或紐約聯儲銀行3年期消費通脹預期，均有下降跡象，驅使聯儲局堅持原本的加息計劃，其次是避免引發金融震盪。該行同時估計，聯儲局9月將加息50點子，11月及12月將加息25點子，令聯邦基金利率升至3.25至3.5厘的區間。

美國周四公佈次季GDP　耶倫：即使連續兩季收縮亦不算衰退【下一頁】

高盛稱，現時金融環境已大幅收緊，對下半年經濟增長帶來2個百分點的負面影響，令增長趨勢亦明顯放緩，預期第四季經濟增長僅0.3%，有助回復供需平衡，因此若聯儲局在最後一刻才改變主題，將會造成不必要的風險，或引發價格重估，將令聯儲局未來更難控制市場預期及金融市場情況。

是次聯儲局議息會議的焦點，將是主席鮑威爾對於9月加息會有何指引，預期聯儲局官員會避免發出強烈指引，並對一切方案都持開放態度，估計鮑威爾會繼續強調聯儲局將保持靈活性，並根據內數據作出判斷，同時提醒市場75點子的加息幅度非常大，而且聯邦基金目標利率正處於聯邦市場委員會的長期預測水平。

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編輯：陳韻妍

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