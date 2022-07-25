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【比亞迪1211】深圳工業園區封閉運行7日涉百間企業　比亞迪：這波疫情暫未產生明顯影響

股市 17:20 2022/07/25

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【比亞迪1211】比亞迪挫2%　深圳工業園區封閉運行7日、公司稱這波疫情暫未產生明顯影響

深圳工信局發布關於督促重點企業封閉運行通知，為加強防疫，要求華為、比亞迪 （01211） 及富士康等深圳市工業百強企業從昨日（24日）起工業園區封閉運行7日，減少非必須外出人員外出，嚴格管控外來人員等。

外電報導，除華為及比亞迪外，深圳市內最大100間企業，包括中海油 （00883） 、中興 （00763） 及大疆創新，同樣被要求封閉運行。

比亞迪今日回應內媒時指，正在按照市內的要求加強管控，做好防疫工作，這波疫情暫未對該公司產生明顯影響。

比亞迪收市跌0.6%，收報283.8元。中海油及中興齊挫0.8%，分別收報9.77元及17.26元。

據深圳衛健委最新通報，7月24日，深圳新增21例病例。其中，16例在隔離觀察的密接人員排查中發現，1例在重點行業從業人員例行檢測中發現，1例在重點人員篩查中發現，3例在社區篩查中發現；8例診斷為新冠肺炎確診病例，13例診斷為新冠病毒無症狀感染者。另有1例為無症狀轉為確診病例。

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編輯：姚卓然

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比亞迪股份（01211） 港股 深圳 華為 富士康 疫情 肺炎

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財經台今日精選（2022年7月25日）

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