【港元拆息】1個月HIBOR連升8日　與H按鎖息上限僅距0.14厘

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港元銀行同業拆息（HIBOR）周一全線升，與樓按掛鈎的1個月HIBOR更連升8日，報1.06214厘，觸及2020年5月底以來高位，兼企穩1厘以上水平。倘以H按息率全期H加1.3厘計，實際供樓按息升已至2.36厘，與普遍H按計劃2.5厘的鎖息上限的差距只有0.14厘。
反映銀行資金成本指標的3個月HIBOR亦連升10天，升至2.01786的2022年2月以來高位。
港滙今早曾低見7.8497，與7.85的弱方兌換水平僅距3點子。1個月美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）與1個月HIBOR的差距為1.19厘，續維持逾1厘息差。
表：港元銀行同業拆息
|到期日
|7月25日
|7月22日
|隔夜
|0.56131
|0.29006
|1星期
|0.75786
|0.51179
|2星期
|0.91875
|0.77792
|1個月
|1.06214
|1.01143
|2個月
|1.51929
|1.48744
|3個月
|2.01786
|1.98970
|6個月
|2.80042
|2.78464
|12個月
|3.49774
|3.48089
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責任編輯：余倩敏