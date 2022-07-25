  • 33°C
香港時間 : 2022725日 (一) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元拆息】1個月HIBOR連升8日　與H按鎖息上限僅距0.14厘

宏觀解讀 11:51 2022/07/25

分享：

分享：

1個月HIBOR連升8日，與H按鎖息上限僅距0.14厘。

港元銀行同業拆息（HIBOR）周一全線升，與樓按掛鈎的1個月HIBOR更連升8日，報1.06214厘，觸及2020年5月底以來高位，兼企穩1厘以上水平。倘以H按息率全期H加1.3厘計，實際供樓按息升已至2.36厘，與普遍H按計劃2.5厘的鎖息上限的差距只有0.14厘。

反映銀行資金成本指標的3個月HIBOR亦連升10天，升至2.01786的2022年2月以來高位。

港滙今早曾低見7.8497，與7.85的弱方兌換水平僅距3點子。1個月美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）與1個月HIBOR的差距為1.19厘，續維持逾1厘息差。

表：港元銀行同業拆息

到期日 7月25日 7月22日
隔夜 0.56131 0.29006
1星期 0.75786 0.51179
2星期 0.91875 0.77792
1個月 1.06214 1.01143
2個月 1.51929 1.48744
3個月 2.01786 1.98970
6個月 2.80042 2.78464
12個月 3.49774 3.48089

美國加息幾多厘，本港隨時加P樓價點睇？【開市追揸沽】話你知

相關文章：

【分析｜最優惠利率】分析料港銀最快9月始加P　全年累計加0.25厘、難跟貼美息升幅

【最優惠利率】大和：P息下半年累計料加1.75厘、明年再加1厘　明年底將加至7.75至8厘

【下半年展望】渣打料港元拆息第四季見頂、總結餘無止境下跌機會微　香港全年GDP增0.2%　

【港元拆息分析】1個月HIBOR升穿1厘、經絡：H按利息年底或見3厘　與美元拆息息差未收窄、金管局接錢壓力仍在（第二版）

責任編輯：余倩敏

開啟hket App，閱讀全文
拆息 H按 銀行

上一篇文章

【ET一周開倉】領展（00823）、華潤啤酒（00291）、高盛（GS.US）

下一篇文章

【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【GOOGL】Google軟件工程師聲稱AI機械人擁自我意識後遭解僱　Google：說法毫無根據
【GOOGL】Google軟件工程師聲稱AI機械人擁自我意識後遭解僱　Google：說法毫無根據
【美股一周前瞻】美股業績高峰期來襲　聯儲局周四議息料加0.75厘（附重點數據表）
【美股一周前瞻】美股業績高峰期來襲　聯儲局周四議息料加0.75厘（附重點數據表）
【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題
【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題
【港股市況】恒生指數半日跌154點　中港地產股逆市升　ATM下跌、阿里巴巴100元爭持（不斷更新）
【港股市況】恒生指數半日跌154點　中港地產股逆市升　ATM下跌、阿里巴巴100元爭持（不斷更新）
【銀行總結餘】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？　金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言
【銀行總結餘】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？　金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言
【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類　避免逾百間中概股全退市
【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類　避免逾百間中概股全退市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款