【港元拆息】1個月HIBOR連升8日　與H按鎖息上限僅距0.14厘

▲ 1個月HIBOR連升8日，與H按鎖息上限僅距0.14厘。

港元銀行同業拆息（HIBOR）周一全線升，與樓按掛鈎的1個月HIBOR更連升8日，報1.06214厘，觸及2020年5月底以來高位，兼企穩1厘以上水平。倘以H按息率全期H加1.3厘計，實際供樓按息升已至2.36厘，與普遍H按計劃2.5厘的鎖息上限的差距只有0.14厘。

反映銀行資金成本指標的3個月HIBOR亦連升10天，升至2.01786的2022年2月以來高位。

港滙今早曾低見7.8497，與7.85的弱方兌換水平僅距3點子。1個月美元倫敦銀行同業拆息（LIBOR）與1個月HIBOR的差距為1.19厘，續維持逾1厘息差。

表：港元銀行同業拆息

到期日 7月25日 7月22日 隔夜 0.56131 0.29006 1星期 0.75786 0.51179 2星期 0.91875 0.77792 1個月 1.06214 1.01143 2個月 1.51929 1.48744 3個月 2.01786 1.98970 6個月 2.80042 2.78464 12個月 3.49774 3.48089

美國加息幾多厘，本港隨時加P樓價點睇？【開市追揸沽】話你知

相關文章：

【分析｜最優惠利率】分析料港銀最快9月始加P 全年累計加0.25厘、難跟貼美息升幅

【最優惠利率】大和：P息下半年累計料加1.75厘、明年再加1厘 明年底將加至7.75至8厘

【下半年展望】渣打料港元拆息第四季見頂、總結餘無止境下跌機會微 香港全年GDP增0.2%

【港元拆息分析】1個月HIBOR升穿1厘、經絡：H按利息年底或見3厘 與美元拆息息差未收窄、金管局接錢壓力仍在（第二版）

責任編輯：余倩敏