▲ 【全球首富】馬斯克否認與Google聯合創辦人布林前妻有染 外媒聲稱馬斯克曾「跪下求饒」

特斯拉Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）私生活常成為外界焦點，近期有報道指，馬斯克介入Google創辦人之一布林（Sergey Brin）婚姻，導致布林年初提出離婚。有網民在社交平台向馬斯克提問有關消息，馬斯克直斥消息是「胡説」，強調與布林至今都是朋友，「昨晚我們還在同一派對」。

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馬斯克又指，在過去三年只曾與布林太太Nicole Shanahan見面兩次，每次都有他人在場，強調二人之間「無浪漫關係（Nothing romantic）」。

馬斯克和布林過去關係良好，2008年金融風暴時，布林曾向尚在初創階段的Tesla提供50萬美元應急，2015年馬斯克向布林交出Tesla首架電動SUV。

華爾街日報：馬斯克曾單膝下跪道歉

《華爾街日報》周日引述不具名消息指，近月布林退出投資多家馬斯克企業，但沒有引述所涉公司和金額，更指布林年初與太太提出離婚前數周，他得悉馬斯克和Shanahan有過短暫的婚外情。報道聲稱，馬斯克曾在布林面前單膝跪下（dropped to one knee ）向對方道歉並求寬恕，而布林當場接受但雙方未再有定期交談。

馬斯克在商界活躍之外，私生活常成為關注，馬斯克近期被發現與旗下大腦芯片初創Neuralink高層Shivon Zilis在去年11月誕下一對孖胎，與女友Grimes於同年12月經代孕誕下第二名女兒。

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編輯：麥德銘