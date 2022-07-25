【機械人意外】俄羅斯國際象棋賽意外　機械人夾斷7歲男童手指

▲ 主辦單位俄羅斯國際象棋聯合會副主席Sergey Smagin表示，這是一個極其罕見的案例，而且是首次發生。（Baza Telegram）

機械人能夠為人類生活帶來幫助和樂趣，但若使用不慎，或會弄巧反拙。近日在莫斯科一場機械人與人類的國際象棋公開賽中，懷疑因使用失當，夾斷一位正與它下棋的7歲男孩手指，及後傷者送往醫院治理，並證實手指骨骨折，幸而經治療後已無大礙。

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俄羅斯資訊頻道Baza Telegram發布該事件經過的影片，顯示機械人當時正移動著一枚棋子，而男孩也隨即提起另一枚棋子作下一步反擊，接著機械就放下棋子，並立即用機械臂夾著男孩的手指。男孩掙扎但仍無法擺脫，數秒後，身旁的成人們見狀後一同合力，將孩子從機械臂中救出。

主辦單位：男孩違反安全規則

主辦單位俄羅斯國際象棋聯合會副主席Sergey Smagin表示，這是一個極其罕見的案例，而且是首次發生。他指出：「男孩在沒有讓機械人完成一步棋的情況下，就自行作出下一步行動，這是違反了安全規則。」

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Sergey Smagin指出，規則列明與該機械人下棋時，必須要等待機械人完成一個下棋動作後，才可移動下一步棋，但顯然男孩當時沒有等待機械人完成動作，而是選擇了快速反擊。他強調該機械人是絕對安全，而且已進行過多次類同比賽也沒有意外發生。

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責任編輯：陳卓賢