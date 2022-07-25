  • 33°C
香港時間 : 2022725日 (一) 12:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機械人意外】俄羅斯國際象棋賽意外　機械人夾斷7歲男童手指

科技 11:11 2022/07/25

分享：

分享：

主辦單位俄羅斯國際象棋聯合會副主席Sergey Smagin表示，這是一個極其罕見的案例，而且是首次發生。（Baza Telegram）

機械人能夠為人類生活帶來幫助和樂趣，但若使用不慎，或會弄巧反拙。近日在莫斯科一場機械人與人類的國際象棋公開賽中，懷疑因使用失當，夾斷一位正與它下棋的7歲男孩手指，及後傷者送往醫院治理，並證實手指骨骨折，幸而經治療後已無大礙。

【電動車】解決充電車位不足　美國初創研發充電機械人（有片）

俄羅斯資訊頻道Baza Telegram發布該事件經過的影片，顯示機械人當時正移動著一枚棋子，而男孩也隨即提起另一枚棋子作下一步反擊，接著機械就放下棋子，並立即用機械臂夾著男孩的手指。男孩掙扎但仍無法擺脫，數秒後，身旁的成人們見狀後一同合力，將孩子從機械臂中救出。

主辦單位：男孩違反安全規則

主辦單位俄羅斯國際象棋聯合會副主席Sergey Smagin表示，這是一個極其罕見的案例，而且是首次發生。他指出：「男孩在沒有讓機械人完成一步棋的情況下，就自行作出下一步行動，這是違反了安全規則。」

【eye AI機械人】香港電訊推教育機械人攻親子市場　學STEM及編程增兩文三語能力

Sergey Smagin指出，規則列明與該機械人下棋時，必須要等待機械人完成一個下棋動作後，才可移動下一步棋，但顯然男孩當時沒有等待機械人完成動作，而是選擇了快速反擊。他強調該機械人是絕對安全，而且已進行過多次類同比賽也沒有意外發生。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Amazon】Alexa料有新功能　裝置未來可模仿用戶熟悉的聲音
2022/06/24
【Amazon】Alexa料有新功能　裝置未來可模仿用戶熟悉的聲音
【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判　2024年登場
2022/07/01
【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判　2024年登場
【游泳機械人】僅手機大小！NASA研游泳機械人　助外星海洋勘探
2022/07/02
【游泳機械人】僅手機大小！NASA研游泳機械人　助外星海洋勘探
【科技園】科技園深圳福田分園將開幕　設立大灣區創科飛躍學院
2022/07/06
【科技園】科技園深圳福田分園將開幕　設立大灣區創科飛躍學院

你可能感興趣

【Amazon】Alexa料有新功能　裝置未來可模仿用戶熟悉的聲音
11:51 2022/06/24
【Amazon】Alexa料有新功能　裝置未來可模仿用戶熟悉的聲音
【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判　2024年登場
16:30 2022/07/01
【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判　2024年登場
【游泳機械人】僅手機大小！NASA研游泳機械人　助外星海洋勘探
13:10 2022/07/02
【游泳機械人】僅手機大小！NASA研游泳機械人　助外星海洋勘探
機械人 骨折 科技產品 Telegram 莫斯科 俄羅斯

下一篇文章

【科技一周回顧】Microsoft Teams死機香港用戶也受影響　Netflix打擊共享帳戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【林志穎車禍】林志穎駕駛Tesla Model X自炒起火　因自動駕駛出事？
【林志穎車禍】林志穎駕駛Tesla Model X自炒起火　因自動駕駛出事？
【手機設計】手機隨時變Nothing Phone　Dbrand推出客製化手機貼
【手機設計】手機隨時變Nothing Phone　Dbrand推出客製化手機貼
【科技人才】東京大學開設元宇宙工程學系　培育數碼轉型人才
【科技人才】東京大學開設元宇宙工程學系　培育數碼轉型人才
【可換電5G機】三星5G三防智能手機　Galaxy XCover6 Pro達IP68等級
【可換電5G機】三星5G三防智能手機　Galaxy XCover6 Pro達IP68等級
【科技一周回顧】Microsoft Teams死機香港用戶也受影響　Netflix打擊共享帳戶
【科技一周回顧】Microsoft Teams死機香港用戶也受影響　Netflix打擊共享帳戶
【Microsoft Teams死機】近5千用戶回報無法使用Teams　香港用戶也受影響（更新版）
【Microsoft Teams死機】近5千用戶回報無法使用Teams　香港用戶也受影響（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款