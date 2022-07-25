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【華置127】華置6大商場7.25加推消費大賞送1500萬元現金券　仲有機會獲贈5手滙豐股票

Hot Talk 10:59 2022/07/25

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【華置127】華置6大商場7.25加推消費大賞送1500萬元現金券　仲有機會獲贈5手滙豐股票

華人置業 （00127） 旗下6大商場，包括The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城由7月25日起再度推出「賞不停消費大賞」，送出總值超過1,500萬元的現金券，以配合第二階段5000元電子消費券計劃。

凡使用電子貨幣，包括政府消費券計劃指定的六大支付平台——支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK，在六大商場及「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」（網上商店）消費，有機會獲得三大豐富獎賞，包括商場購物現金券或美食現金券、網上商店額外現金券及滙豐 （00005） 股票5手。

華置暑期工吸引近3000名學生申請　多人想加入劉鑾雄慈善基金工作【下一頁】

華置指，由7月25日起，顧客透過電子貨幣，在六大商場消費滿指定金額，即可獲贈商場購物現金券或美食現金券。獎賞先到先得，換完即止。

網上購買500元購物現金券　即獲贈100元購物現金券

網上商店將由7月25日起再度公開發售六大商場的購物現金券。顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，多買多送，每人可以獲贈的購物現金券多達500元。有關購物現金券將分階段發售及送出，先到先得，售完即止。

7月25日至8月28日期間，累積登記消費金額最高的 The ONE Club或 WINSOR CLUB會員，將獲贈滙豐2,000股股票（5手），總值約10萬元。得獎者領取禮品而涉及的任何手續費或稅項，全數由The ONE及皇室堡支付。

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編輯：陳韻妍

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