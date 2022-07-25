法國勒令商店開冷氣需關門節能 違者最多罰6000

受俄烏戰爭影響，歐洲正努力為冬季儲存能源，惟現時當地正經歷熱浪，能源需求大增。法國政府將要求，商店開冷氣時需關門，違例者將被罰款。法國官員指，冷氣開啟時開門將導能源消耗量大增，並形容相關行為荒謬。

俄羅斯恢復天然氣 北溪一號供應量減至3成 【下一頁】

法國生轉型部長呂納謝（Agnes Pannier-Runacher）周日（24日）接受訪問時透露，未來數日內將頒布兩項命令。包括要求商店，在開冷氣或暖氣時必須關門。呂納謝表示，開冷氣時開門將導致能源消耗增加2成， 形容行為荒謬。

法國部分城市本月時已通過條款，對開冷氣時開門商店罰款。法國當局現時有意將禁令擴大至全國範圍，違例者將被罰款最多750歐元（約6,009港元）。當局同時強調，會先教導商店如何配合。

歐盟促成員國減天然氣消耗 或有懲罰措施 【下一頁】

呂納謝同時透露， 另一措施則是擴大對廣告燈牌的禁令，所有城市在凌晨1時至6時期間必須關閉燈牌，機場及車站除外。違例者將被罰款1,500歐元（約1.2萬港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!