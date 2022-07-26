ETF通正式啟航 中港投資開展新里程

市場期待已久的ETF互聯互通機制（ETF通）於本月4日正式啟動，為中國內地及香港的金融發展史展開新一頁。承上文「ETF通納入資格正式出爐 最快於7月正式實施」所言，一如市場所料，南向通在首階段合資格的ETF只有四隻，其中有兩隻屬於廣泛市場類型，分別追蹤恒生指數及恒生中國企業指數，另外兩隻就屬科技主題。另一方面，納入北向通的ETF有83隻，當中以主題型指數ETF為主。雖然北向通的基金數目較多，選擇較廣泛，但就平均市值而言，南向ETF通則較高，可見中港兩地的ETF各具優勢。

ETF通啟動當天，北向通成交額近1.5億元人民幣。雖然南向通只有4隻合資格ETF，但成交額仍逾8,400萬港元，平均成交金額高於北向通。由於部份大型科技公司在香港是以第二上巿資格上巿，故這些公司未被納入「港股通」的投資範圍，內地投資者現可透過投資ETF通的ETF而間接投資相關股票，這一點對內地投資者有一定吸引力。此外，內地互聯網監管政策逐步放寬及有關股票估值便宜，或都帶動南向通的交投。

市場反應慢熱 資金流入漸增長

根據港交所的數據顯示，ETF南向通首周總共錄得1.92億元（港元，下同）的成交額，其中滬港股通佔6,432萬元，另外1.28億元則來自深港股通。以4隻合資格的南向通ETF，一周總成交金額約425億元作為基數，ETF通僅佔總成交的0.45%，反應未算熱烈。ETF通實施後的第二星期，滬港股通和深港股通分別為ETF通帶來4.92億元和19.37億元的成交，合計成交金額為23.95億元，比上一周增長超過11倍。該周4隻ETF的總成交為約532億元，當中ETF通佔4.5%，佔比為上一周的10倍，漸見增長。

回顧互聯互通機制於啟動初期，市場交投亦未見熾熱。自2014年11月17日互聯互通推出以來首二十個交易日，港股通平均每日成交額為9.46億元。然而，去年互聯互通七周年時，港交所公布南向港股通日均成交額已達440.6億元，增幅以數十倍計。市場普遍預料ETF通的發展亦將近似，雖然在機制啟動初期，市場態度或較審慎，交投未見顯著；但隨著機制不斷優化及擴充，市場成交亦步亦趨，ETF通將扮演更重要的角色。

互聯互通擴展 兩地互補不足

除ETF通外，中港兩地於日前推出「互換通」，容許境外投資者於內地買賣利率衍生工具。「互換通」預期將於6個月後正式啟動，屆時將促進市場分散利率風險和人民幣國際化。由此可見，互聯互通機制將不斷擴展，由滬港通、深港通、拓展至債券通，到現時的ETF通和將來的互換通。整個互聯互通機制漸趨多元化，預料將有更多的投資產品或範疇納入互聯互通，令兩地市場互補不足，發揮各自市場的比較優勢，進一步惠及大眾投資者。