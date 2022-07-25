香港城市大學般哥展覽館全新展覽　《獵人‧戰士‧神靈：中國北方游牧藝術》

香港城市大學般哥展覽館將於2022年7月23日至10月23日，舉辦《獵人•戰士•神靈：中國北方游牧藝術》展覽。游牧人在中國和歐亞大陸的歷史中，扮演不可或缺的角色，他們的動態直接影響到中國至中歐各王朝的興衰。



「中國北方地區」泛指北方古代胡人曾經活躍的疆域，包括有「中國北方森林最後的獵人」之稱的鄂倫春族、匈奴、鮮卑、柔然等。是次展覽透過250多件藝術品，細說古代游牧人的故事，及其世界蘊含的深刻的精神內涵，反映人與大自然的理想連結，放諸現今社會尤其發人深省。



展覽分為六部份，分別為「鄂倫春族」、「獵人與動物」、「早期獵人——匈奴與鮮卑」、「戰士」、「帝國」、「神靈世界」。從他們於公元前千年鮮為人知的起源，追溯到公元十至十三世紀的「黃金時代」。展覽結合考古學、藝術史及人類學等多元角度，在歐亞大陸文化交流的大背景下，活現這些展品的歷史文化脈絡，完整地呈現了中國北方的古代游牧民族的世界。



「鄂倫春族」被譽為「中國北方森林最後的獵人」，展覽展示了難得一見的鄂倫春族用品，包括衣服、鹿皮小袋、裹腿布、樺皮箱、樺皮馬鞍袋等，呈現鄂倫春族的生活日常。鄂倫春族崇拜鹿，策展人特別安排香港城市大學互動媒體與電算應用中心 (ACIM) 的當代藝術作品「鹿石動畫」在此節迴環舞影，北方森林寧靜而又可怕的氣氛油然而生。



「獵人與動物」展示動物圖案在游牧藝術裡的重要席位。游牧人非常依賴馬、羊、牛、馴鹿和駱駝等馴養動物，以及鹿、虎、豹、狼、熊和猛禽等野生物種。中國北方的動物圖像設計反映游牧人身為牧民和獵人的雙重角色，也是建構其外在形象的重要元素。各式猛獸如虎、獅、狼、貘、犀牛、駱駝、羱羊、犛牛等成為飾品的主要圖案。中國北方地區流行動物盤圈和矩形飾板的設計，將動物擬合成圓形或方形形態。除了以單一動物作為飾品主角外，後期亦發展至兩個或以上的動物組合，例如獅虎、雙羊、對狼等藝術圖案。隨著游牧社會戰爭愈發頻仍，戰士的角色更為重要，這變化也見於動物藝術中互搏和咬噬的場景 (例如虎噬鹿)。動物紋飾經常出現於北部的青銅匕首和刀，對游牧人來說，是顯赫地位的象徵。



「早期獵人——匈奴與鮮卑」展出多個鮮卑士兵、武士、騎馬俑，及其設計華麗的裝備，活現馬背上民族的英姿。匈奴政權融合了多元的游牧和定居的人民。匈奴藝術五花八門的形式、風格、表現和工藝均反映這種多樣性。匈奴注重用於腰帶扣、飾板以及武器上的動物藝術，以反映戰士在游牧社會的崇高地位。鮮卑族追求創新，其藝術風格雖與匈奴相似，但能夠發展出新的圖像，例如同時駕馭兩隻動物的「動物主人」形象。本節展出的配飾，圖案極其複雜，有鷹獸互搏、雙馬武士角力、鷹噬馬等，令人嘖嘖稱奇，表現了匈奴與鮮卑文化高超的藝術表現力。



游牧人是天生的戰士，「戰士」一節，展出游牧戰士難得一見的裝備，如鐵飾皮護臂、年代遠古的青銅頭盔、蒙古帝國風格胸背闊板大札等，珍罕難得；戰斧、匕首、短劍、單刀等均是游牧民族常用的武器，而圓刃管銎青銅鉞為是次展覽其中一件最古老的展品。隨著時代發展，游牧人發明了更多不同的裝備，其中原本屬於中國北方匈奴的阿凡爾直背式佩刀，更逐漸成為了中亞游牧民族主要的刀劍類型。這些實用的武器有着各種不同的裝飾或紋飾，如鈴首、獸首等不同動物圖案，藝術造詣高超，饒富想像力和巧思，糅合了游牧文化與漢人的美學。



北方游牧民族建立的帝國，對於中國的影響深遠且多元——在軍事、藝術文化、宗教和語言，以及貿易和外交方面。游牧人在絲綢之路上經商遊走，他們的藝術遺產反映了絲路上的文化交流。絲綢之路的洲際貿易日漸蓬勃，而商品、思想、哲學、藝術、文化和科技的交流亦達至前所未有的規模。「帝國」一節展出鞍飾、馬飾組合，工藝精美、數量繁多，空前絕後。從契丹貴族特殊的葬俗，觀眾可窺探其生前盛裝：頭戴銀或銅鎏金冠，胸前佩掛華麗的琥珀瓔珞、腕飾，腰間繫金銀蹀躞帶或玉石銙革帶，下垂兼具實用及裝飾功能的玉石柄連鞘小刀、金和玉質工具佩飾、小件玉容器等。



游牧人的神靈世界，是另一個廣闊的天地。古代游牧人對生命的無常有著獨特的感悟。佛教教義迎合他們對內心平靜的渴望，在南北朝時期率先將佛教確立為國教。「神靈世界」展出佛教藝術的卓越工藝作品，如坐佛紋金冠飾、刻蓮花紋銅鎏金枕、木雕力士像、以及印度犍陀羅風格的石雕金剛像等，其中赤陶人像和雕塑等具象佛教藝術工藝卓越，其高超水平一直延續到東魏和北齊時期的鮮卑王朝。



是次展覽其他展品包括18件布里亞特大師達西‧那姆達科夫的當代雕塑、Marc Progin的攝影作品、以及張計雲的動畫創作。邵志飛與Sarah Kenderdine的新媒體創作，將兩件薩滿服飾立體地呈現眼前，觀眾可互動探索薩滿服飾不同部位的意義及符號象徵。此外，以iDome 投影科技重塑的公元5世紀雲岡石窟大佛遺跡，令觀眾彷如身處石窟當中；展覽即場放映薩滿動畫，生動有趣地講解了早期遊牧民族的故事。



《獵人•戰士•神靈：中國北方游牧藝術》展覽策展團隊陣容強大，包括鄂倫春基金會創辦人趙式慶先生、般哥展覽館策展人范懿莎博士、資深中國藝術收藏家盧茵茵博士、香港浸會大學視覺藝術學院講座教授邵志飛教授、瑞士洛桑聯邦理工學院數碼博物館學教授莎拉‧肯德丁教授等。



《獵人•戰士•神靈：中國北方游牧藝術》展覽詳情：

日期： 2022年7月23日至10月23日 (逢星期一休館)

時間： 上午10時至下午7時

免費入場，需預先登記：https://www.cityu.edu.hk/bg/zh-hk/visit/book-a-visit

地點： 香港城市大學般哥展覽館

九龍塘達之路香港城市大學劉鳴煒學術樓18樓



《獵人•戰士•神靈：中國北方游牧藝術》展覽圖片說明

▲ 圖1 《獵人‧戰士‧神靈：中國北方游牧藝術》展覽策展團隊及參與藝術家（左至右﹕）新媒體策展人邵志飛教授、城大般哥展覽館策展人范懿莎博士、資深中國藝術收藏家及展覽副策展人盧茵茵博士、展覽主要策展人趙式慶先生及資深中國藝術收藏家朱偉基先生。

▲ 圖2 城大般哥展覽館策展人范懿莎博士致歡迎辭。

▲ 圖3 展覽主要策展人趙式慶先生介紹展品。

▲ 圖4 展覽展示了難得一見的游牧居民族日常用品。

▲ 圖5 新媒體策展人邵志飛教授介紹iDome投影科技重塑的公元5世紀雲岡石窟大佛遺跡大感興趣。

▲ 圖6 邵志飛教授與Sarah Kenderdine的新媒體創作，將薩滿服飾立體地呈現眼前，觀眾可互動探索薩滿服飾不同部位的意義及符號象徵。

部份展品說明

▲ 圖7

羊首刀

青銅

公元前13–12世紀

趙式慶先生藏

此品整刀一體鑄造而成，刀身修長，其中一邊刀刃鋒利。整刀總長27.9厘米，刀身佔16.4厘米，刀背厚1.1厘米，刀刃製作精細,是為典型商代北方青銅劍。此刀最獨特之處是其羊頭劍首。刀柄表面作蝕刻，除了令執刀時更牢穩外，亦增添其美感。

▲ 圖8

虎形飾

金

公元前5–3世紀

夢蝶軒藏

錘鍱成型，毛髮等細節表現亦頗為細緻，前肢和後肢以渦旋紋表達，亦頗為別緻。虎形象的特色在於後肢不合常理的向上翻轉，展現特別的力量和動感。本品與烏魯木齊阿拉溝東周墓葬出土金飾酷似，顯示受阿爾泰巴澤雷克藝術的強烈影響。彰顯地域間、不同族群間藝術交流之廣闊。

▲ 圖9

雙馬武士角力圖飾牌

金

公元前2–1世紀

夢蝶軒藏



匈奴戰士的外貌，只能靠小量圖案窺探。雖然匈奴藝術中甚少以人為主題，但也有數個常見的主題以人物形象為中心，特別是戰士的形象。帶飾和牌飾的藝術地位舉足輕重，其人物圖案自當最為精彩。

▲ ​​​​​​​圖10

雙鳳戲珠紋銅鎏金冠

銅、金

遼（907-1125）

夢蝶軒藏

▲ ​​​​​​​圖11

雙鳳戲珠紋銀冠飾

(Photo Folder: 帝國)

銀

遼（907-1125）

夢蝶軒藏

▲ 圖12

木雕力士像

木 (Material)

遼（907-1125）

夢蝶軒藏



木質力士雕像是10-11世紀遼代塑像。木質力士像怒目圓睜，鼻孔張大，神情嚴肅。體態膀大腰圓，腹部鼓起，四肢雄壯，作蹲踞守衛狀。力士的形象來源於佛教典故，北京首都博物館藏遼乾統五年（1105）石雕舍利函上，就浮雕有四力士肩扛寶床的圖案。



關於香港城市大學般哥展覽館

般哥展覽館自2016年成立以來，致力成為立足香港、弘揚西方與亞洲文化交流的展覽場地，舉辦多個糅合藝術、科學與科技的展覽。展出項目包括意大利畫家郎世寧的跨文化畫作及其在中國宮廷的工作、展示巴黎天際線之藝術影響的跨媒體裝置、香港電影及嶺南洪拳功夫的關係、中國年輕藝術家的媒體作品、豐富的跨媒體展覽「藏珍閣」、與台北國立故宮博物院合辦的「動物大觀園」、法滬港三地裝飾藝術的精緻風華、「達文西：藝術與科學‧過去與現在」展覽、展示現今數碼媒體時代下藝術與科技結合成果，匯聚城大創意媒體學院精彩作品的「藝術機器‧過去/現在」展覽、以及結合科技與實體佛教藝術品、追溯佛教沿着「海上絲綢之路」從印度發揚至亞洲各地的《海上佛教地圖集》展覽。



關於趙式慶先生 ( 主要策展人 )

趙式慶是中國北方游牧文化的著名研究者及保育專家。自2003年成立鄂倫春基金會，他致力於保育及推廣中國最後的游獵民族——鄂倫春。趙式慶在過去20年來多次領隊深入內蒙古自治區、黑龍江大小興安嶺及西伯利亞東部考察，為鄂倫春族留下最為豐富的田野記錄資料。在鄂倫春族文化流失最嚴重的2006年至2012年間，他創建了龐大的資料庫收集這批民族學資料。趙式慶是香港文化節的創辦人，並以對中國武術的廣泛研究和作品為人所知，他曾多次舉辦有關武術和游牧藝術的大型展覽。



關於范懿莎博士 ( 副策展人 )

范懿莎博士（Dr Isabelle Frank）現為城大般哥展覽館策展人，過去6年為展覽館總監，過往曾策劃多個結合科技與藝術、連繫西方與亞洲文化的展覽。范懿莎博士為藝術史學訓練出身 (擁有哈佛博士學位)，曾於Bard Graduate Center任教裝飾藝術研究，曾任紐約市新學院學術事務副院長，以及福坦莫大學專業及持續進修學院院長。著述涵蓋意大利文藝復興藝術以及裝飾藝術。



關於盧茵茵博士 ( 副策展人 )

盧茵茵博士是擁有逾30年資歷的資深中國藝術收藏家，她和丈夫朱偉基先生創立夢蝶軒，專門收藏中國古代藝術品。2010年盧茵茵博士及朱偉基先生捐贈了70件/套遼代(916-1125) 絲綢文物予中國杭州絲綢博物館，亦於2015年捐贈了一批遼代陶瓷予香港中文大學文物館。



盧茵茵博士致力推廣中國藝術，支持有關的文化交流及學術研究。她先後8 次借出夢蝶軒古代藝術藏品，舉辦大型國際性展覽，亦就古代中國金器、劍具及游牧和蒙古民族飾品發表文章及演說。盧茵茵博士自2020年開始出任香港海事博物館館藏委員會主席，過去她亦曾任香港中文大學文物館委員會成員(2013-2020) ，以及香港大學美術博物館諮詢委員會成員(2002-2006)。



關於邵志飛教授 ( 新媒體策展人 )

邵志飛教授自60年代開始投入表演藝、擴展電影及裝置領域，到今天創作以科技為首的虛擬實景作品，一直是新媒體藝術先鋒人物，目前亦是香港浸會大學視覺藝術學院講座教授。他的作品曾在世界各地展出，好評如潮。他以創新方法運用數碼媒體技術，應用在虛擬與增強現實、沉浸式視覺環境、可導航電影及互動敍事等領域，為業界開創新媒體藝術的典範。邵志飛教授的作品聞名國際，為科技及文化革新立下重要的里程碑，是新媒體藝術文獻引述最多的作品。在加入香港浸會大學以前，邵志飛教授曾是德國卡爾斯魯亞ZKM新媒體藝術中心的始創總監 (1992-2002)，於2003至2008年出任澳洲新南威爾斯大學澳洲研究委員會聯合會獎金董事，及於2009至2016年出任香港城市大學創意媒體學院院長。邵教授現時是亦瑞士洛桑EPSL數碼人文研究所及中國北京中央美術學院訪問教授。



關於莎拉‧肯德丁教授 ( 新媒體策展人 )

莎拉‧肯德丁教授致力於為畫廊、圖書館、檔案館和博物館提供互動和沉浸式體驗的前線研究。在廣泛展出的裝置作品中，她將文化遺產與新媒體藝術實踐相結合，尤其於互動電影、增強實境和體現敘事領域。肯德丁教授被譽為是數碼遺產、數碼博物館學、數碼人文和數據可視化領域的先驅，並經常擔任國際相關論壇的主講嘉賓。除了展覽工作，她更為公眾、業界和研究人員構思和設計了大規模的沉浸式可視化系統。自1991年，肯德丁教授撰寫了大量學術文章和六本著作。她為世界各地的博物館舉辦了80場展覽及裝置項目，其中包括印度的一個博物館綜合體，該項目更獲得了多個重要的國際獎項。2017年，莎拉‧肯德丁教授被任命為瑞士洛桑聯邦理工學院數碼博物館學教授，並創立了一個實驗博物館學實驗室（eM+），探索美學實踐、視覺分析和文化數據的融合。她亦是瑞士洛桑聯邦理工學院新藝術／科學計劃的總監和首席策展人，該計劃於 2016 年以藝術實驗室（ArtLab）形式成立。



(特約)