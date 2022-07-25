  • 35°C
香港時間 : 2022725日 (一) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Sergey Brin】馬斯克傳搭上Google創辦人妻子 曾下跪求原諒（第二版）

環球社會熱點 10:41 2022/07/25

分享：

分享：

Google共同創辦人布林據報今年初與妻子沙納漢申請離婚，布林名下約940億美元（約7,332億港元）的資產如何分配成為焦點。外媒指沙納漢曾與布林好友、全球首富馬斯克發生婚外情，而馬斯克更為此向布林下跪求對方原諒。不過馬斯克就於Twitter堅決否認上述傳聞，強調他和布林仍然是朋友。

馬斯克仲想繼續生? 稱「火星需要人」 【下一頁】

馬斯Google創辦人與亞裔妻離婚 逾7000億身家點樣分？ 【下一頁】

（第二版更新馬斯克回應）

布林（Sergey Brin）與沙納漢（Nicole Shanahan）2018年結婚，同年女兒出生。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

但《Business Insider》上月報道，布林今年1月在加州聖克拉拉縣（Santa Clara County）法院申請與沙納漢離婚，雙方未有透露離婚原因。

《華爾街日報》引述消息人士指，馬斯克（Elon Musk）與沙納漢的緋聞源於去年12月在美國邁阿密舉行的Art Basel藝術展，馬斯克當時與女友、加拿大歌手Grimes分開。

布林與沙納漢當時已申請分居，但仍同住一屋簷下，兩人在照顧女兒及疫情等方面也遇到一些問題。

馬斯克再多個細妹 父證與繼女意外生多胎 【下一頁】

直至今年1月，布林以不可調和的分歧為理由申請離婚。有指馬斯克與布林其後幾個月的關係一直緊張，更指示財務顧問出售他在馬斯克相關業務方面的投資。

不過馬斯克周一（25日）在Twitter發文，駁斥《華爾街日報》的報道完全是在胡説八道。馬斯克強調他和布林是好朋友，昨日兩人才參加一場派對。

馬斯克更指他過去3年内，只與沙納漢見面兩次，而且全部均並非單對單見面，兩人絕對沒有感情瓜葛。

沙納漢本月初接受新聞網站Puck訪問時，表示為了兩人的女兒，希望她與布林都能夠以有尊嚴、誠實及和諧的方式向前走，而兩人正邁向這個方向而努力。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

馬斯克仲想繼續生? 稱「火星需要人」
2022/07/19
馬斯克仲想繼續生? 稱「火星需要人」
馬斯克再多個細妹 父證與繼女意外生多胎
2022/07/15
馬斯克再多個細妹 父證與繼女意外生多胎
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
2022/07/13
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
馬斯克成Twitter第6人破1億粉絲 已一周無出post
2022/06/30
馬斯克成Twitter第6人破1億粉絲 已一周無出post
馬斯克仔仔申請改名改性別 想同爸爸脫離關係
2022/06/21
馬斯克仔仔申請改名改性別 想同爸爸脫離關係

你可能感興趣

馬斯克仲想繼續生? 稱「火星需要人」
17:21 2022/07/19
馬斯克仲想繼續生? 稱「火星需要人」
馬斯克再多個細妹 父證與繼女意外生多胎
13:05 2022/07/15
馬斯克再多個細妹 父證與繼女意外生多胎
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
18:01 2022/07/13
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
離婚 婚外情 結婚 馬斯克 Google 美國 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄否認釀糧食危機 烏料9月重奪基爾松（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊
美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊
【新冠肺炎】入境南韓首日要做核酸 各國入境限制一覽（不斷更新）
【新冠肺炎】入境南韓首日要做核酸 各國入境限制一覽（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄否認釀糧食危機 烏料9月重奪基爾松（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄否認釀糧食危機 烏料9月重奪基爾松（不斷更新）
英超模重提出道險拍半裸照 揭時裝界陰暗面（多圖）
英超模重提出道險拍半裸照 揭時裝界陰暗面（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月25日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月25日 時間13:00）
【Sergey Brin】馬斯克傳搭上Google創辦人妻子 曾下跪求原諒（第二版）
【Sergey Brin】馬斯克傳搭上Google創辦人妻子 曾下跪求原諒（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款