【Sergey Brin】馬斯克傳搭上Google創辦人妻子 曾下跪求原諒（第二版）

Google共同創辦人布林據報今年初與妻子沙納漢申請離婚，布林名下約940億美元（約7,332億港元）的資產如何分配成為焦點。外媒指沙納漢曾與布林好友、全球首富馬斯克發生婚外情，而馬斯克更為此向布林下跪求對方原諒。不過馬斯克就於Twitter堅決否認上述傳聞，強調他和布林仍然是朋友。

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（第二版更新馬斯克回應）

布林（Sergey Brin）與沙納漢（Nicole Shanahan）2018年結婚，同年女兒出生。

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但《Business Insider》上月報道，布林今年1月在加州聖克拉拉縣（Santa Clara County）法院申請與沙納漢離婚，雙方未有透露離婚原因。

《華爾街日報》引述消息人士指，馬斯克（Elon Musk）與沙納漢的緋聞源於去年12月在美國邁阿密舉行的Art Basel藝術展，馬斯克當時與女友、加拿大歌手Grimes分開。

布林與沙納漢當時已申請分居，但仍同住一屋簷下，兩人在照顧女兒及疫情等方面也遇到一些問題。

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直至今年1月，布林以不可調和的分歧為理由申請離婚。有指馬斯克與布林其後幾個月的關係一直緊張，更指示財務顧問出售他在馬斯克相關業務方面的投資。

不過馬斯克周一（25日）在Twitter發文，駁斥《華爾街日報》的報道完全是在胡説八道。馬斯克強調他和布林是好朋友，昨日兩人才參加一場派對。

馬斯克更指他過去3年内，只與沙納漢見面兩次，而且全部均並非單對單見面，兩人絕對沒有感情瓜葛。

沙納漢本月初接受新聞網站Puck訪問時，表示為了兩人的女兒，希望她與布林都能夠以有尊嚴、誠實及和諧的方式向前走，而兩人正邁向這個方向而努力。

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責任編輯：鄭錦玲

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