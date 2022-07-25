  • 31°C
香港時間 : 2022725日 (一) 11:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla上海超級工廠正進行改造　完成後年產能將擴充至約110萬至120萬輛

股市 10:38 2022/07/25

分享：

分享：

【TSLA】Tesla上海超級工廠正進行改造　完成後年產能將擴充至約110萬至120萬輛

內媒報道，Tesla（美：TSLA）7月份開始進行特斯拉上海超級工廠改造計劃，當中負責生產Model Y的二期生產線，已於7月16日完成改造，負責生產Model 3的一期生產線於7月17日開始進行，預計8月7日改造完成。按照改造完成後的單日產量計算，上海超級工廠的年產能將擴充至約110萬至120萬輛。

Tesla季績勝預期 上季出售75%比特幣套現逾9億美元【下一頁】

報道引述多位消息人士指，目前二期生產線員工已回到工廠工作，一期生產線員工從7月17日起開始休假，預計從8月8日起正常上班。

Model Y生產線日均產量已達2000輛

生產線改造完成後，一期生產線單日單班產量或達500至600輛。現時Tesla已恢復三班制生產模式，Model 3的單日產量將達到1000至1200輛，完成改造的Model Y生產線已用一周時間躍升至日均生產2000輛，下個月日均產量將達2200輛。改造前的Tesla上海超級工廠的單日總產量約2500輛。

消息人士透露，進入第三季度後，上海超級工廠一期生產線率先生產了約1萬輛的Model 3，用於交付國內訂單，隨後直到休假前便一直在生產用於出口的Model 3。

相關文章：【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務

相關文章：【TSLA】Tesla中國建設開放超級充電站已超1200個　覆蓋逾370個城市及地區

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：陳韻妍

美股 電動車 汽車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 上海

上一篇文章

【內房危機】碧桂園龍湖反彈5%　據報中央上周設立房地產基金、另內地部分停工樓盤開始復工

下一篇文章

【內房股】旭輝獲控股股東增持50萬股　股價早段曾升兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股一周前瞻】美股業績高峰期來襲　聯儲局周四議息料加0.75厘（附重點數據表）
【美股一周前瞻】美股業績高峰期來襲　聯儲局周四議息料加0.75厘（附重點數據表）
【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題
【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題
【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類　避免逾百間中概股全退市
【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類　避免逾百間中概股全退市
【GOOGL】Google軟件工程師聲稱AI機械人擁自我意識後遭解僱　Google：說法毫無根據
【GOOGL】Google軟件工程師聲稱AI機械人擁自我意識後遭解僱　Google：說法毫無根據
【銀行總結餘】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？　金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言
【銀行總結餘】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？　金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言
【港股市況】恒生指數跌逾百點　中港地產股逆市升　ATM跌2%、阿里巴巴失100元（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌逾百點　中港地產股逆市升　ATM跌2%、阿里巴巴失100元（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款