▲ 【TSLA】Tesla上海超級工廠正進行改造 完成後年產能將擴充至約110萬至120萬輛

內媒報道，Tesla（美：TSLA）7月份開始進行特斯拉上海超級工廠改造計劃，當中負責生產Model Y的二期生產線，已於7月16日完成改造，負責生產Model 3的一期生產線於7月17日開始進行，預計8月7日改造完成。 按照改造完成後的單日產量計算，上海超級工廠的年產能將擴充至約110萬至120萬輛。

報道引述多位消息人士指，目前二期生產線員工已回到工廠工作，一期生產線員工從7月17日起開始休假，預計從8月8日起正常上班。

Model Y生產線日均產量已達2000輛

生產線改造完成後，一期生產線單日單班產量或達500至600輛。現時Tesla已恢復三班制生產模式，Model 3的單日產量將達到1000至1200輛，完成改造的Model Y生產線已用一周時間躍升至日均生產2000輛，下個月日均產量將達2200輛。改造前的Tesla上海超級工廠的單日總產量約2500輛。

消息人士透露，進入第三季度後，上海超級工廠一期生產線率先生產了約1萬輛的Model 3，用於交付國內訂單，隨後直到休假前便一直在生產用於出口的Model 3。

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編輯：陳韻妍