  • 31°C
香港時間 : 2022725日 (一) 11:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

耶倫認美國經濟有放緩 衰退非必然

環球經濟金融 10:41 2022/07/25

分享：

分享：

美國通貨膨脹水平持續維持高位，民眾面對沉重生活成本壓力。財長耶倫日前承認，當地經濟增長確實有放緩，惟強調經濟衰退並非必然出現。耶倫同時指美國通脹太高，聯邦儲備局加息有助控制物價。

美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊 【下一頁】

耶倫（Janet Yellen）周日（24日）接受全國廣播公司（NBC）訪問時表示，美國經濟增長放緩，但新職位數量及消費支出強勁，反映美國經濟現在並非處於衰退階段，但認為現時是必須及適當的經濟增長放緩過渡期。

另外，耶倫指美國通脹太高，聯儲局加息確實對控制價格水平有幫助。耶倫強調並不是指美國一定可以避開經濟衰退，但認為有方法在維持勞動力市場強勁，同時降低通脹水平。

耶倫亦讚揚拜登（Biden）政府出售戰略石油儲備，指油價在過去數周因此有所回落約50美分，認為供應可以再提升。

加州貨車司機罷工抗議「零工法」 恐加劇供應問題 【下一頁】

即使美國第二季經濟數據為負面，耶倫認為當地就業市場及需求強勁，衰退亦不一定出現。耶倫指經濟衰退是經濟中出現多項弱點，暫時未見美國經濟符合相關敍述。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Starbucks警告更多分店會結業 CEO：美國已不安全
2022/07/21
Starbucks警告更多分店會結業 CEO：美國已不安全
拜登顧問預料 汽油價格很快回落至4美元
2022/07/18
拜登顧問預料 汽油價格很快回落至4美元
拜登訪問中東空手而回 未促成石油增產及安全承諾
2022/07/17
拜登訪問中東空手而回 未促成石油增產及安全承諾
Burberry內地第2季銷售額大跌3成半 環球銷售僅增1%
2022/07/15
Burberry內地第2季銷售額大跌3成半 環球銷售僅增1%
Google母企減少請人 望員工「更專注及渴望」工作
2022/07/14
Google母企減少請人 望員工「更專注及渴望」工作

你可能感興趣

Starbucks警告更多分店會結業 CEO：美國已不安全
14:18 2022/07/21
Starbucks警告更多分店會結業 CEO：美國已不安全
拜登顧問預料 汽油價格很快回落至4美元
18:49 2022/07/18
拜登顧問預料 汽油價格很快回落至4美元
拜登訪問中東空手而回 未促成石油增產及安全承諾
15:10 2022/07/17
拜登訪問中東空手而回 未促成石油增產及安全承諾
經濟 經濟數據表現 經濟衰退 耶倫 通脹 美國 美國聯儲局 加息 拜登 石油

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月25日 時間11:00）

下一篇文章

馬斯克傳搭上Google共同創辦人妻子 曾下跪求原諒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國熱浪】加州發生今年最嚴重山火 馬里波薩縣進入緊急狀態
【美國熱浪】加州發生今年最嚴重山火 馬里波薩縣進入緊急狀態
【新冠肺炎】入境南韓首日要做核酸 各國入境限制一覽（不斷更新）
【新冠肺炎】入境南韓首日要做核酸 各國入境限制一覽（不斷更新）
美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊
美國農作物今年恐失收 熱浪與乾旱夾擊
加州貨車司機罷工抗議「零工法」 恐加劇供應問題
加州貨車司機罷工抗議「零工法」 恐加劇供應問題
【烏克蘭戰爭】俄軍空襲敖德薩糧食港口 匈牙利總理批歐盟制裁無效（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍空襲敖德薩糧食港口 匈牙利總理批歐盟制裁無效（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月25日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月25日 時間10:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款