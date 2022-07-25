耶倫認美國經濟有放緩 衰退非必然

美國通貨膨脹水平持續維持高位，民眾面對沉重生活成本壓力。財長耶倫日前承認，當地經濟增長確實有放緩，惟強調經濟衰退並非必然出現。耶倫同時指美國通脹太高，聯邦儲備局加息有助控制物價。

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耶倫（Janet Yellen）周日（24日）接受全國廣播公司（NBC）訪問時表示，美國經濟增長放緩，但新職位數量及消費支出強勁，反映美國經濟現在並非處於衰退階段，但認為現時是必須及適當的經濟增長放緩過渡期。

另外，耶倫指美國通脹太高，聯儲局加息確實對控制價格水平有幫助。耶倫強調並不是指美國一定可以避開經濟衰退，但認為有方法在維持勞動力市場強勁，同時降低通脹水平。

耶倫亦讚揚拜登（Biden）政府出售戰略石油儲備，指油價在過去數周因此有所回落約50美分，認為供應可以再提升。

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即使美國第二季經濟數據為負面，耶倫認為當地就業市場及需求強勁，衰退亦不一定出現。耶倫指經濟衰退是經濟中出現多項弱點，暫時未見美國經濟符合相關敍述。

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責任編輯：吳漢培

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