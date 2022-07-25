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【內房股】旭輝獲控股股東增持50萬股收市升一成　公司稱不知悉股價波動原因

股市 18:14 2022/07/25

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旭輝獲控股股東增持50萬股。

內房股旭輝控股 （00884） 公佈，已獲執行董事及控股股東林中、林偉及林峰告知，於7月22日透過聯繫人在公開市場增持合共50萬股，總代價約為98.3萬港元。經是次增持後，控股股東合共擁有50.84億股，相當於已發行股份約55.60%。

公司公告稱，控股股東對公司未來前景充滿信心，並可能考慮日後於適當時候進一步增持該公司的股權。

旭輝今早股價最多曾升兩成，高見2.34元，收市升幅收窄至10.3%，收報2.15元。

旭輝收市後再發通告，指經作出有關該公司的合理查詢後，董事會確認不知悉導致股份價格波動的任何原因，或任何必須公布以避免該公司證券出現虛假市場的資料，或根據《證券及期 貨條例》須予披露的任何內幕消息。

董事會又稱，注意到有媒體報導指出集團今年底或之前無債務證券到期；截至6月底止， 集團獲得的銀行貸款授信額度超過2000億元人民幣；以及集團於今年7月的合同銷售預計相比去年6月增長20%。旭輝續指，就上述媒體報道，根據董事會最新可得之資料，無任何需作出澄清及補充的資料。

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責任編輯：余倩敏

港股 增持 旭輝

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