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【大行分析】大摩投資：環球增長動力轉至亞洲　資金勢回流中國市場

股市 10:24 2022/07/25

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【大行分析】大摩投資：環球增長動力轉至亞洲　資金勢回流中國市場

美國聯儲局本周議息，市場預期儲局至少加息0.75厘。摩根士丹利投資管理認為，美息走勢將取決於儲局取態會否由「防通脹」轉為「防衰退」，基於美息上升速度較預期快，相信美國經濟增長放緩的機會頗大，預期環球經濟增長動力會由美國轉移至亞洲及其他新興市場，資金也會回流中國市場。

美元強勢已差不多見頂

市場愈益關注美國經濟衰退風險，大摩投資管理新興市場股票團隊高級投資組合專家Steve Sun接受專訪時表示，俄烏局勢緊張刺激油價及商品價格上升，對美國消費者構成影響，相信美國經濟無可避免會出現放緩，加上新興市場國家陸續展開加息周期，息差優勢將會收窄，估計美元強勢已差不多見頂，未來6至12個月有機會回落，變相對新興市場構成支持。

東亞聯豐：中港股市已很大程度反映宏觀經濟疲弱等負面情緒【下一頁】

現在大部分新興市場基金經理予中國「減持」評級，但Sun認為，隨內地疫情回穩，中資股經過數月的回調後，過去2個月開始見到資金流入，加上中資股估值偏低，預期資金會重返中國市場，中國的結構性增長故事也不會輕易改變，仍能在高端科技、能源及工業等板塊找到龐大的投資機遇。

【全文可見此】

相關文章：【大行報告】大摩：外資長倉基金及私銀6月中以來頻頻增持中資科網股　惟退休基金及對沖基金看法審慎

相關文章：【大行看法】晨星：中國股票市場仍被低估　看好內需主導板塊　電動車板塊估值仍吸引

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記者：陳韻妍

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