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【內房危機】內地據報批准成立逾2000億房地產基金　碧桂園龍湖反彈5%、部分停工樓盤傳復工

股市 10:39 2022/07/25

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【內房危機】碧桂園龍湖反彈　內地部分停工樓盤開始復工

內地正處理爛尾樓項目，以解決業主停供潮。據REDD報道指，中國國務院上周批准了設房地產基金的計劃，將用於支持12家出險房企（即為陷入流動性困難的房企）和部分地方政府新近選定的其他房企。房地產基金首期將從中國建設銀行 （00939） 獲得500億元人民幣資金和中國央行300億元人民幣的再貸款額度；基金規模最高可達2,000億元至3,000億元人民幣之間。

內房股今日反彈，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 大彈逾5%，中國奧園、寶龍 （01238） 、新城 （01030） 、時代中國 （01233） 、合景泰富 （01813） 升4至8%。另外，旭輝  （00884）  執行董事及控股股東林中、林偉及林峰增持，上周五（22日）在公開市場購買合共50萬股公司股份，總代價約98.3萬元，旭輝股價一度升18%，高見2.34元。

內地部分樓盤正加快復工

另外，據內媒報道，中國奧園 （03883） 等房企在鄭州、西安的部分樓盤正加快復工，而玉林、徐州、南寧等地方政府亦通過公開平台對停工盤業主的訴求進行回應，督促樓盤盡快復工，積極與業主溝通。

據「奧園河南」官方微訊信息，在政府、集團、區域公司共同努力下，鄭州奧園悅城項目已有序復工。集團指，自7月16日開始，工人及材料已陸續進場，施工規模也在逐步加大，後期會將施工照片、進度等給業主群公開，讓業主監督。

而據南寧市委辦公室最新表示，目前五象瀾庭府臻苑項目已實現復工，市有關部門將繼續加強督促，並指導開發商加快項目建設進度。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

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