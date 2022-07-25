【盈喜盈警】中國飛鶴一度插近17%創兩個月低　發盈警料上半年少賺最多42%

▲ 【盈喜盈警】中國飛鶴發盈警 料上半年少賺最多42%

中國飛鶴 （06186） 預期，截至6月底止6個月利潤約22億元人民幣至25億元人民幣，比去年同期減少約33.4%至42.4%。利潤減少主要由於嬰幼兒配方奶粉產品收入減少。

中國飛鶴低開半成後走低，一度插16.7%，低見6.93元，現跌13.6%，報7.2元，創近兩個月低。

集團預計於上半年錄得收益介乎約95億元至98億元人民幣，按年減少約14.9%至17.4%，收入預期減少主要由於中國內地出生率下降；及為給消費者提供更好的產品體驗，集團於今年實施了「新鮮」戰略，進一步降低星飛帆等產品的渠道庫存、保持貨架產品較高新鮮度，並且對分銷渠道之整體庫存水平實行更嚴格的控制。

集團指，儘管上半年集團的收益及利潤有所下滑，集團管理層對於今年全年持續保持領先的市場地位充滿信心。集團下半年將持續推出新產品，以滿足消費者需求。其中包括已通過新國標配方註冊的星飛帆及星飛帆卓睿產品及成人功能性奶粉產品。

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編輯：姚卓然

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