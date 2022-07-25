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【港股市況】阿里巴巴ADR較港低3%失100元　恒指黑期跌約164點（不斷更新）

股市 08:55 2022/07/25

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港股市況不斷更新

美股上周五下跌，港股周一若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約185點，恒指料開報20424點。滙豐 （00005） ADR折合報48.54元，較港收市價低0.06元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報328.18元，較港收市價低3.82元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.72元，較港收市價低3.38元或3.3%。

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【分析｜最優惠利率】分析料港銀最快9月始加P　全年累計加0.25厘、難跟貼美息升幅

即市走勢︰

【08：55】綠領控股 （00061） 開市前公布短暫停牌。

【08：55】北京燃氣藍天 （06828） 今早復牌。

【08：54】恒指黑期最新跌164點，報20440點。

【08：31】【弘業期貨回A】弘業期貨明舉行回A網上路演

【08：24】恒指黑期跌約127點，報20476點；道指期貨跌42點，報31833點。

【08：10】【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類　避免逾百間中概股全退市

【07：45】【配股】大成糖業溢價28%配售3.06億新股予前執董　淨籌3000萬元

【07：45】港股ADR收報20424點，跌185點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.54元，較港收市價低0.06元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報328.18元，較港收市價低3.82元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.72元，較港收市價低3.38元或3.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五回軟，美國最新公布7月製造業和服務業PMI初值均創兩年來新低，綜合PMI初值僅47.5，遠低於預期52.4，跌穿榮枯線。社交媒體Snap（美︰SNAP）公布財報後股價重挫，令社交媒體板塊與整個科技股承壓，拖累納指走低。道指跌137點，跌幅為0.43%，報31899點；納指跌225點，跌幅為1.87%，報11834點；標普500指數跌37點，跌幅為0.93%，報3961點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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港股在業績期前後料窄幅上落 留意阿里巴巴（09988）股價外圍再失100元關
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