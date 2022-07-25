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【港股市況】恒生指數跌200點、科指跌逾2%　內房反彈、碧桂園升7%　ATM跌1%至3%、阿里巴巴失守100元（不斷更新）

股市 10:29 2022/07/25

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港股市況不斷更新

美股上周五下跌，港股今早承接低開近100點。恒生指數開報20516點，跌92點。恒生科技指數跌0.8%，報4562點。阿里巴巴 （09988） 跌2%，開報100元；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌0.5%；滙豐 （00005） 跌0.7%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【分析｜最優惠利率】分析料港銀最快9月始加P　全年累計加0.25厘、難跟貼美息升幅

即市走勢︰

【10：29】泡泡瑪特 （09992） 跌逾6%，曾破底低見20.85元。

【10：27】港股跌勢略喘定，最新跌約155點，報20453點；科指跌2%，報4506點。

【10：21】本港地產股普遍逆市向好，恒地 （00012） 升0.6%；新地 （00016） 升0.1%；信置 （00083） 升1%；新世界 （00017） 、長實 （01113） 跌0.2%。

【10：18】藥明生物 （02269） 曾挫逾5%，低見77.2元，最新仍跌近5%，報77.8元。

【10：15】大成糖業 （03889） 最新升53%，至於大成生化科技 （00809） 則倒跌近3%，低見0.131元。

【10：14】【內房危機】碧桂園龍湖反彈8%　內地部分停工樓盤開始復工

【10：09】恒指跌200點，報20408點，科指跌2.4%，報4485點。

【10：08】港交所 （00388） 升近1%，高見355.8元。

【10：06】中國飛鶴 （06186） 跌幅擴大至近16%，跌穿7元低見6.96元。

【10：03】科指2400點爭持，最新跌2%，報4506點，曾低見4496點。恒指跌128點，報20481點。

【09：57】內房股升幅擴大，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 反彈逾3%。碧桂園 （02007） 升7%；雅居樂 （03383） 升逾6%。

【09：53】旭輝 （00884） 執行董事及控股股東林中、林偉及林峰增持，上周五（22日）在公開市場購買合共50萬股公司股份，總代價約98.3萬元，旭輝股價升18%，高見2.32元，成交1.4億元。

【09：52】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，低見99.55元；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾3%，低見185.4元。

【09：50】恒指跌幅擴大至160點，報20448點；科指跌近2%，報4507點。

【09：49】快狗打車 （02246） 跌逾2%，低見7.61元再創新低。

【09：47】碧桂園服務 （06098） 破底低見20.05元後，股價反彈7%，高見21.85元。

【09：46】北京燃氣藍天 （06828） 復牌挫逾37%，低見0.072元，成交501萬元。

【09：45】港交所 （00388） 逆市向好，升0.5%，高見354.8元。

【09：44】中國飛鶴 （06186） 跌幅擴大至近13%，低見7.23元，成交9493萬元。

【09：41】港股開市後跌幅略擴大至百點，恒指最新報20499點，跌109點；科指跌1.6%，報4524點。

【09：39】內房股反彈，中海外 （00005） 逆市升2%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾3%；龍湖 （00960） 升近半成。

【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題

【恒大危機】恒大：董事會要求CEO夏海鈞及CFO潘大榮辭職

【09：35】滙豐 （00005） 逆市轉升0.3%，高見48.85元，美國聯儲局將於周四將公布議息結果。

【09：35】中國飛鶴 （06186） 發盈警，預計上半年利潤料介乎約22億至25億元人民幣，較去年同期減少約33.4%至42.4%。中國飛鶴股價早段跌逾9%，低見7.52元。

【盈喜盈警】中國飛鶴發盈警料上半年少賺最多42%

【09：31】大成糖業 （03889） 開市後升幅擴大，曾升最多近1.2倍，破頂高見0.17元，最新升60%，報0.125元。

【09：31】阿里巴巴 （09988） 開市後一度跌穿100元，低見99.95元，最新報100.1元，跌近2%。

【09：29】國泰 （00293） 逆市向好升0.6%，有報道指港府擬放寬入境旅客酒店檢疫，與紅黃碼同步出台。

【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台

【09：28】造車新勢力下挫，蔚來 （09866） 跌半成；理想汽車 （02015） 跌逾4%；小鵬汽車 （09868） 跌4%。

【09：25】大成糖業 （03889） 溢價28%配股予曾任公司執行董事的孔展鵬，大成糖業高開14%，大成生化科技 （00809） 升3.7%。

【09：23】中鋁 （02600） 計劃向母公司收購雲南鋁份19%股權，每股作價10.11元人民幣，涉約66.62億元。中鋁股價高開近4%。

【中鋁2600】中鋁高開4%　向母企購入綠鋁資產、作價66億人幣

【09：21】恒生指數開報20516點，跌92點。恒生科技指數跌0.8%，報4562點。阿里巴巴 （09988） 跌2%，開報100元；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌0.5%；滙豐 （00005） 跌0.7%。

【09：13】期指開報20430點，低開188點或0.9%。

【08：55】綠領控股 （00061） 開市前公布短暫停牌。

【08：55】北京燃氣藍天 （06828） 今早復牌。

【08：54】恒指黑期最新跌164點，報20440點。

【08：31】【弘業期貨回A】弘業期貨明舉行回A網上路演

【08：24】恒指黑期跌約127點，報20476點；道指期貨跌42點，報31833點。

【08：10】【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類　避免逾百間中概股全退市

【07：45】【配股】大成糖業溢價28%配售3.06億新股予前執董　淨籌3000萬元

【07：45】港股ADR收報20424點，跌185點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.54元，較港收市價低0.06元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報328.18元，較港收市價低3.82元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.72元，較港收市價低3.38元或3.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五回軟，美國最新公布7月製造業和服務業PMI初值均創兩年來新低，綜合PMI初值僅47.5，遠低於預期52.4，跌穿榮枯線。社交媒體Snap（美︰SNAP）公布財報後股價重挫，令社交媒體板塊與整個科技股承壓，拖累納指走低。道指跌137點，跌幅為0.43%，報31899點；納指跌225點，跌幅為1.87%，報11834點；標普500指數跌37點，跌幅為0.93%，報3961點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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