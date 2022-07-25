【港股市況】恒生指數半日跌154點　中港地產股逆市升　ATM下跌、阿里巴巴100元爭持（不斷更新）

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美股上周五下跌，港股今早承接低開92點，其後曾最多202點，跌至20400點水平，恒生指數半日跌154點，報20454點，成交480億元。恒生科技指數跌近2%，報4507點。內房反彈，龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 、中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升3%至6%；ATM跌2%至3%，阿里巴巴 （09988） 失守100元。
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【12：00】恒生指數半日跌154點，報20454點，成交480億元。恒生科技指數跌近2%，報4507點。內房反彈，龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 、中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升3%至6%；ATM跌2%至3%，阿里巴巴 （09988） 失守100元。
【11：55】【港元拆息】1個月HIBOR連升8日 與H按鎖息上限僅距0.14厘
【11：46】恒指中午收市前升約181點，報20428點；科指跌2.2%，報4494點。
【11：37】【比亞迪1211】比亞迪挫2% 深圳工業園區封閉運行7日、公司稱這波疫情暫未產生明顯影響
【11：33】大市跌幅再擴大至近200點，報20417點，跌191點；科指跌2.3%，報4491點。
【11：30】內地股市向下，A股三大指數下跌，上證半日跌0.7%；深證跌0.9%；創業板指跌1.3%。
【11：25】中芯國際 （00981） 股價逆市再升逾1%，高見17.26元。
【11：19】ATM最新又跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 再回落至100元以下水平，最新報99.9元。
【11：14】友邦 （01299） 股價最新轉升0.3%，高見79.95元；滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 則跌0.3%。
【11：08】濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 逆市靠穩升0.2%；金沙 （01928） 升0.1%；永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 跌0.2%；澳博 （00880） 升逾2%；新濠 （00200） 跌0.9%。
【11：00】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 最新升4%；碧桂園 （02007） 升逾7%；雅居樂 （03383） 升近6%；龍湖 （00960） 升近8%；合景泰富 （01813） 升近半成；富力地產 （02777） 升近8%。
【10：52】快狗打車 （02246） 最新跌逾5%，低見7.33元再創上市後新低，成交459萬元。
【10：51】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至1.4%，報100.7元，大市跌幅收窄至約105點，報20503點；科指跌1.7%，報4520點。
【10：42】企展 （01808） 逆市再升32%，破頂高見2.3元。
【10：41】【內房危機】碧桂園龍湖反彈5% 據報中央上周設立房地產基金、另內地部分停工樓盤開始復工
【10：38】ATM 阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新分別跌逾2%。另外，京東 （09618） 、小米 （01810） 跌逾1%。
【10：29】泡泡瑪特 （09992） 跌逾6%，曾破底低見20.85元。
【10：27】港股跌勢略喘定，最新跌約155點，報20453點；科指跌2%，報4506點。
【10：21】本港地產股普遍逆市向好，恒地 （00012） 升0.6%；新地 （00016） 升0.1%；信置 （00083） 升1%；新世界 （00017） 、長實 （01113） 跌0.2%。
【10：18】藥明生物 （02269） 曾挫逾5%，低見77.2元，最新仍跌近5%，報77.8元。
【10：15】大成糖業 （03889） 最新升53%，至於大成生化科技 （00809） 則倒跌近3%，低見0.131元。
【10：14】【內房危機】碧桂園龍湖反彈8% 內地部分停工樓盤開始復工
【10：09】恒指跌200點，報20408點，科指跌2.4%，報4485點。
【10：08】港交所 （00388） 升近1%，高見355.8元。
【10：06】中國飛鶴 （06186） 跌幅擴大至近16%，跌穿7元低見6.96元。
【10：03】科指2400點爭持，最新跌2%，報4506點，曾低見4496點。恒指跌128點，報20481點。
【09：57】內房股升幅擴大，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 反彈逾3%。碧桂園 （02007） 升7%；雅居樂 （03383） 升逾6%。
【09：53】旭輝 （00884） 執行董事及控股股東林中、林偉及林峰增持，上周五（22日）在公開市場購買合共50萬股公司股份，總代價約98.3萬元，旭輝股價升18%，高見2.32元，成交1.4億元。
【09：52】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，低見99.55元；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾3%，低見185.4元。
【09：50】恒指跌幅擴大至160點，報20448點；科指跌近2%，報4507點。
【09：49】快狗打車 （02246） 跌逾2%，低見7.61元再創新低。
【09：47】碧桂園服務 （06098） 破底低見20.05元後，股價反彈7%，高見21.85元。
【09：46】北京燃氣藍天 （06828） 復牌挫逾37%，低見0.072元，成交501萬元。
【09：45】港交所 （00388） 逆市向好，升0.5%，高見354.8元。
【09：44】中國飛鶴 （06186） 跌幅擴大至近13%，低見7.23元，成交9493萬元。
【09：41】港股開市後跌幅略擴大至百點，恒指最新報20499點，跌109點；科指跌1.6%，報4524點。
【09：39】內房股反彈，中海外 （00005） 逆市升2%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾3%；龍湖 （00960） 升近半成。
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【09：35】滙豐 （00005） 逆市轉升0.3%，高見48.85元，美國聯儲局將於周四將公布議息結果。
【09：35】中國飛鶴 （06186） 發盈警，預計上半年利潤料介乎約22億至25億元人民幣，較去年同期減少約33.4%至42.4%。中國飛鶴股價早段跌逾9%，低見7.52元。
【09：31】大成糖業 （03889） 開市後升幅擴大，曾升最多近1.2倍，破頂高見0.17元，最新升60%，報0.125元。
【09：31】阿里巴巴 （09988） 開市後一度跌穿100元，低見99.95元，最新報100.1元，跌近2%。
【09：29】國泰 （00293） 逆市向好升0.6%，有報道指港府擬放寬入境旅客酒店檢疫，與紅黃碼同步出台。
【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日 並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
【09：28】造車新勢力下挫，蔚來 （09866） 跌半成；理想汽車 （02015） 跌逾4%；小鵬汽車 （09868） 跌4%。
【09：25】大成糖業 （03889） 溢價28%配股予曾任公司執行董事的孔展鵬，大成糖業高開14%，大成生化科技 （00809） 升3.7%。
【09：23】中鋁 （02600） 計劃向母公司收購雲南鋁份19%股權，每股作價10.11元人民幣，涉約66.62億元。中鋁股價高開近4%。
【中鋁2600】中鋁高開4% 向母企購入綠鋁資產、作價66億人幣
【09：21】恒生指數開報20516點，跌92點。恒生科技指數跌0.8%，報4562點。阿里巴巴 （09988） 跌2%，開報100元；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌0.5%；滙豐 （00005） 跌0.7%。
【09：13】期指開報20430點，低開188點或0.9%。
【08：55】綠領控股 （00061） 開市前公布短暫停牌。
【08：55】北京燃氣藍天 （06828） 今早復牌。
【08：54】恒指黑期最新跌164點，報20440點。
【08：31】【弘業期貨回A】弘業期貨明舉行回A網上路演
【08：24】恒指黑期跌約127點，報20476點；道指期貨跌42點，報31833點。
【08：10】【中美金融戰】據報中國擬按數據敏感程度分類 避免逾百間中概股全退市
【07：45】【配股】大成糖業溢價28%配售3.06億新股予前執董 淨籌3000萬元
【07：45】港股ADR收報20424點，跌185點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.54元，較港收市價低0.06元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報328.18元，較港收市價低3.82元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.72元，較港收市價低3.38元或3.3%。
【07：30】美股上周五回軟，美國最新公布7月製造業和服務業PMI初值均創兩年來新低，綜合PMI初值僅47.5，遠低於預期52.4，跌穿榮枯線。社交媒體Snap（美︰SNAP）公布財報後股價重挫，令社交媒體板塊與整個科技股承壓，拖累納指走低。道指跌137點，跌幅為0.43%，報31899點；納指跌225點，跌幅為1.87%，報11834點；標普500指數跌37點，跌幅為0.93%，報3961點。
責任編輯︰梁浩碩
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