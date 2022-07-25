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【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code）

股市 08:55 2022/07/25

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美國議息成今周焦點，美國加息幾多厘？大市如何反應？港元續弱，金管局多番接港元沽盤，本港加息、加P壓力大，樓價、地產股要睇路？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解市況。

Time Code
00：35 - 美股焦點及上日表現
02：34 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
04：16 - 亞太股市早段市況速報
05：06 - 美國公布PMI數據   服務及綜合PMI皆低於50經濟活動惡化？
06：05 - 未來3至6個月美國通脹見頂？   美國一年內陷入短暫性經濟衰退機會逾50%
07：55 - 炒政策扶持、炒減息及聯儲局QE方見底  標指完成短線反彈或形成新下降軌 
08：42 - 今周聯儲局議息  周四公布GDP數據會否負數？
09：55 - 美加息0.75厘不能視為利好消息    GDP反映經濟轉弱美股短線悲觀  
10：56 - 鮑威爾言論參考性低     對經濟前景展望跟市場分歧最重要 
12：10 - 美銀等大型投行   擔憂美國經濟衰退不斷上升影響更大
12：52 - 港股上日市況速覽+北水盤路
14：22 - 港股低成交合理     恒指短線向下試20000點機會大
15：40 - 低成交下調整不會太深   料於19400-21300點上落
17：12 - 憂恒指第三季有深調整下試萬八
19：04 - 外匯儲備是否不足言之尚早
19：34 - HIBOR會跟LIBOR升？
21：17 - 本港經濟未至於不能承受加息1-2厘
23：05 - 港股開市前市況速報
24：01 - 預期本港P幾時會上調？留意美國P
24：57 - 預期9月美國議息後本港會加P
26：48 - 本港地產股料下降趨勢仍在　受累通關無期、疫情反覆
27：12 - 對本港樓市有信心可分注吸納地產股
27：49 - 地產股短線下行　長線V型走勢
30：20 - 港股開市初段市況速報
30：55 - ET一周開倉：領展 （00823） 、華潤啤酒 （00291） 、高盛（GS.US）
36：53 - 港股開市初段市況速報
37：39 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 10月前能夠重上120元？
40：58 - 觀眾問股：如果分注吸納地產股揀邊隻？幾錢開始買？要定止蝕？
43：46 - 觀眾問股：領展 （00823） 邊個價可入？
46：02 - 觀眾問股：越秀交通基建 （01052） 公路股可以買嗎？
47：12 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 8.1元有貨如何？
49：28 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 14.7元有貨想長線投資　現價可再加碼？
52：31 - 觀眾問股：華電 （00902） 3.88元有貨　明日出業績要走先？
53：40 - 觀眾問股：港交所 （00388） 成交低殘可以沽未？
55：10 - 觀眾問股：力勁科技 （00558） 13.4元有貨走還是等？
56：36 - 觀眾問股：ProShares三倍放空納斯達克指數（SQQQ.US）58美元有少少貨　應怎樣操作？
1：01：44 - 港股開市初段市況速報
1：02：14 - 消息股：中國飛鶴 （06186） 、國泰君安 （02611） 、巨濤海洋石油服務 （03303） 、中國鋁業 （02600） 、優然牧業 （09858）
1：04：20 - 內房股反彈不宜追　旭輝 （00884） 可追入？
1：05：48 - 內房股揀中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、越秀地產 （00123） 分注吸納
1：07：00 - 旭輝 （00884） 難估表外債
1：07：42 - 財經日誌提提你

*每星期首個交易日，《開市追揸沽》為你做好一周部署*

 *逢周晚上8時《ET財智Talk》專家解構市場形勢*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

 

欄名 : 開市追揸沽

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