  • 35°C
香港時間 : 2022725日 (一) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑

股市 13:06 2022/07/25

分享：

分享：

【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑

外媒引述消息人士指，中國正準備為美國上市的中概股按所持的數據敏感程度設「三級制」，讓部分低風險行業的中概股符合美國的審計監管要求，從而避免逾百家中概股被迫除牌。不過，中證監最新回應指沒有相關研究，並重申所有企業都需要遵守數據安全和上市規則，強調中美審計監管商議的內容應以官方公布為準。

零售餐飲等低風險企業或放行

外電早前指，內地當局研究將中概股分為三類，分別是「掌握非敏感數據」、「掌握敏感數據」、「掌握機密數據」，當中掌握機密數據的中概股需要從美國退市。報道指，有關系統的計劃目前仍在討論中，或出現變數。

據指，中方正討論能否讓持敏感數據的公司重整業務，使其能符合美國監管要求，包括將數據外包予第三方。同時，經該系統分類後，一些數據屬低風險的中國公司，可容許美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）審查其底稿，而這類低風險企業或包含零售及連鎖餐飲商在內。

美國加息幾多厘，本港隨時加P樓價點睇？【開市追揸沽】話你知

相關文章：

【中美金融戰】美國SEC主席：目前不清楚中美能否就中概股審計問題達成協議

【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識

【中美金融戰】SEC暗示中概股審計談判倒數6個月、中證監重申進展順利　富瑞：時間貌似不夠但有解決方法

編輯：姚卓然

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

美股 審計 中美關係 中美貿易戰 股票

上一篇文章

阿里巴巴9988跌穿百元大關　恐見「死亡交叉」？

下一篇文章

【倉位分析】AI股商湯大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐　疑為第二大股東軟銀部署沽貨？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
【開市9點半】美國勢加息0.75厘　港迎挑戰　美股踏業績高峰期
【開市9點半】美國勢加息0.75厘　港迎挑戰　美股踏業績高峰期
【港股市況】恒生指數跌近200點　中港地產股逆市升　ATM下跌、阿里巴巴100元爭持（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌近200點　中港地產股逆市升　ATM下跌、阿里巴巴100元爭持（不斷更新）
【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題
【恒大3333】恒大物業134億元人幣存款被強制執行　恒大新CEO：集團獲該質押相關貸款用於營運及還債、積極探討考慮解決佔款問題
【銀行總結餘】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？　金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言
【銀行總結餘】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？　金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言
【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑
【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌　中美審計商議進度成疑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款