▲ 【中美金融戰】中證監否認研以數據敏感程度分類中概股是否須除牌 中美審計商議進度成疑

外媒引述消息人士指，中國正準備為美國上市的中概股按所持的數據敏感程度設「三級制」，讓部分低風險行業的中概股符合美國的審計監管要求，從而避免逾百家中概股被迫除牌。不過，中證監最新回應指沒有相關研究，並重申所有企業都需要遵守數據安全和上市規則，強調中美審計監管商議的內容應以官方公布為準。

零售餐飲等低風險企業或放行

外電早前指，內地當局研究將中概股分為三類，分別是「掌握非敏感數據」、「掌握敏感數據」、「掌握機密數據」，當中掌握機密數據的中概股需要從美國退市。報道指，有關系統的計劃目前仍在討論中，或出現變數。

據指，中方正討論能否讓持敏感數據的公司重整業務，使其能符合美國監管要求，包括將數據外包予第三方。同時，經該系統分類後，一些數據屬低風險的中國公司，可容許美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）審查其底稿，而這類低風險企業或包含零售及連鎖餐飲商在內。

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編輯：姚卓然

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