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【配股】大成糖業溢價28%配售3.06億新股予前執董　淨籌3000萬元

股市 07:36 2022/07/25

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大成糖業 （03889） 公布，擬配售3.06億新股予曾任公司執行董事的孔展鵬，相當於經擴大已發行股本的16.7%，認購價為每股0.1元，較大成糖業上日收市價0.078元溢價28.2%，涉3055萬元。

大成糖業表示，集團正迫切需要現金，透過訂立認購協議，可籌集資金用作其一般營運資金及減輕銀行貸款的部份財政壓力。

所得款項淨額將約為3000萬元，當中約1000萬擬用於償還集團中國附屬公司的銀行及其他借貸及應付款項，2000萬用於採購玉米和其他營運開支。

大成生化科技 （00809） 表示，認購事項完成後，其於大成糖業已發行股本的權益將由約64.04%攤薄至約53.37%。仍為公司的非全資附屬公司，其財務業績將繼續於本公司的財務業績內綜合入賬。預期集團不會自大成糖業認購事項錄得任何收益或虧損。

大成生化科技指，認購事項如獲完成，將對大成糖業有利，並間接對大成糖業股東整體有利，將繼續持有其於大成糖業的投資作長期投資用途。

【配股潮】特步跌逾4%曾失配售價　控股股東折讓8.5%配售8000萬股　套現10.16億元

【配股集資】中國儒意復牌後高開11%　公司以折讓約2%配股、騰訊成單一最大股東

責任編輯︰梁浩碩

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港股 配售 大成糖業（03889） 大成生化科技（00809）

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