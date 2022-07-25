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【ET財經早點1分鐘】夜期跌190點 阿里美股失百港元關 耶倫：看不到衰退跡象 陳茂波：龐大儲備保聯滙

股市 06:55 2022/07/25

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夜期跌190點    阿里美股失百港元關

環球關注美國聯儲局今個星期公布的加息幅度，市場普遍預期加息四分之三厘，本周亦將會公布GDP及PCE通脹數據，美國6月服務業採購經理指數大幅轉弱，令市場再憂慮經濟前景，美股上周五下跌，恒指夜期亦跌190點，阿里巴巴美股 (美：BABA) 再失守100港元關口。

耶倫：看不到美國衰退跡象

美國財長耶倫在一個電視節目上表示，未見到美國經濟全面衰退的跡象，雖然就業增長放緩，但勞動力市場仍非常強勁，當每個月創造近40萬個職位時，這不會是衰退，認為即使GDP連續兩季負增長，亦預期美國全國經濟研究所的學者不會宣布經濟衰退。

陳茂波：有龐大儲備維持聯滙制度

財政司司長陳茂波表示，香港有約4400億美元龐大儲備，足以維持港元聯繫滙率制度，美國進一步加息，會繼續影響資金流向及資產價格，未來港元拆息會逐步上升，減低資金由港元市場流出，不過利率上升，供樓人士的按揭還款負擔難免增加，市民在置業或其他投資決定時，還是以審慎策略為上。

聚焦恒大7月底公布重組計劃

恒大新CEO肖恩表示，恒大近期與多家重要境外債權人進行有效交流，在債務重組原則、方案框架等已達成基本共識，本周關注恒大原訂7月底前的重組計劃或有望如期公布。

記者：譚志偉

欄名 : ET財經早點1分鐘

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阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 經濟數據表現 貨幣政策 經濟衰退 拆息 經濟 恒指夜期 恒大 港元 GDP

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港股在業績期前後料窄幅上落 留意阿里巴巴（09988）股價外圍再失100元關
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