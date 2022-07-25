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【分析｜最優惠利率】分析料港銀最快9月始加P　全年累計加0.25厘、難跟貼美息升幅

宏觀解讀 07:30 2022/07/25

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分析料港銀最快9月始加P，全年累計加0.25厘，難跟貼美息升幅。

本港走資速度加快，銀行體系總結餘跌至約1600億元，市場關注加最優惠利率（P）的時間會否早於原先預期的年底。上海商業銀行研究部主管林俊泓雖預期，銀行體系總結餘下月或跌至800億元，惟直言總結餘並非加息的科學化決定性指標，最重要是作為資金成本的HIBOR升速如何。

1個月HIBOR上周五仍報1.01厘左右，他相信要升至兩厘以上，加息壓力才較明顯，而HIBOR由現水平升至兩厘料仍需1個多月。

林俊泓解釋，本港資金環境仍充裕，1個月及3個月拆息的息差未見快速收窄，估算港銀於本周儲局議息後不會有動作，最快要待美國9月議息時，即9月下旬才加P，甚至不排除要待11月初儲局會議後始加第一口P。

市場對儲局本周加息1厘的預期降溫，惟預期仍有兩成機會發生。林俊泓指即使該預測成真，P上調的時間點料仍是9月，而非本周。

本港經濟未必可承受美國相同加幅

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，倘儲局本周加息1厘，1個月HIBOR或會抽升至1.2厘，導致H按實際供樓按息緊貼封頂位，但這不足以令加P立即發生，因影響料需時1至2個月才反映至資金成本上。鑑於新股招股反應與樓市交投不算熾熱，資金需求暫非強勁，HIBOR未必「一支箭飈上去」。

不過，隨着儲局7月及9月連番加息，引發更多套息交易與資金外流，HIBOR走高將令實際按息逼近2.5厘封頂位，港銀9月加息壓力料增。

林俊泓預計，9月P先加0.125厘，惟相信港銀不會每次美國加息後都立即跟加，估計於11月美國議息後按兵不動，12月再加0.125厘，即全年共加0.25厘。

吳卓殷也預期港銀9月加P最少0.125厘，但不排除有機會一口氣加0.25厘，其基本預測為今年合計加最少0.25厘，累加逾半厘機會不大。

「香港實體經濟未必可承受與美國一樣的加息幅度。」吳卓殷解釋，本港通脹較美國仍有距離，且若金管局擔心按息上升過快令供樓負擔太大，或會減少外滙基金票據，從而減緩銀行體系總結餘下跌速度，達到減慢HIBOR與按息升速的效果。

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記者：余倩敏

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